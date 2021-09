V Peru řeší, co s Guzmánovými ostatky. Lidé demonstrovali proti terorismu

Prezident Pedro Castillo uvedl, že o osudu těla má rozhodnout prokuratura, uvedla v pondělí agentura EFE. O vydání ostatků požádala zmocněnkyně Guzmánovy manželky Eleny Iparraguirreové, která si odpykává ve vězení doživotní trest za terorismus.

Během neděle se v hlavním městě Limě sešly stovky odpůrci terorismu, aby oslavili 29. výročí Guzmánova zatčení. Ten si až do své smrti odpykával doživotní žalář na vojenské základně Callao.

Ministr spravedlnosti Aníbal Torres vyzval ke kremaci Guzmánova těla, aby „nevzniklo místo, kde by (Guzmána) mohli oslavovat jeho příznivci“. Ministr dodal, že velebení zakladatele Světlé stezky a jeho činů porušuje protiteroristický zákon. Lidem, kteří tak činí, hrozí až 15 let vězení.

„Nejlogičtějším krokem by bylo ho zpopelnit a pak ho rozptýlit nad mořem,“ řekl agentuře AFP politický analytik Fernando Rospigliosi. Jeho názor podporují i další odborníci a obyvatelé Peru, kde maoisticky orientovaná organizace Světlá stezka působila v letech 1980 až 2000 a zabila při svých aktivitách přes 70 000 lidí.

„Není naším úkolem rozhodnout, jak naložit s tělem teroristy Abimaela Guzmána, spadá to do kompetence prokuratury,“ řekl prezident Castillo. Zdůraznil, že terorismus odsuzuje. V uplynulých měsících ale čelil kritice, že do své první vlády jmenoval na konci července osoby, které činy Světlé stezky zlehčovaly či tvrdily, že organizaci financovaly Spojené státy.

Podle peruánských zákonů může požádat o vydání těla blízký příbuzný, uvedla prokuratura. Zdá se, že jedinou oprávněnou osobou je Guzmánova manželka Iparraguirreová, která byla dvojkou organizace Světlá stezka a Guzmána si vzala v roce 2010. Podle agentury EFE o vydání těla již požádala zmocněnkyně manželky a prokuratura celou věc prošetřuje.

Prokuratura musí také přezkoumat příčinu úmrtí a určit, zda byl Guzmán nakažený koronavirem. Pitva ukázala, že bývalý terorista zemřel na zápal plic, což je nemoc, jež doprovází nákazu koronavirem. Peruánské zákony počítají s tím, že ostatky nakažených koronavirem musí být zpopelněny, uvedla agentura AFP.

Někdejší profesor filozofie Guzmán zemřel ve věku 86 let v sobotu. Světlou stezku řídil do roku 1992, kdy ho úřady zadržely. Stalo se tak nedlouho po jejím nejkrvavějším útoku v peruánské metropoli. Při odpálení automobilu naloženého výbušninami v rezidenční limské čtvrti Tarata zemřelo 25 lidí a 155 bylo zraněno. Cílem organizace bylo v Peru vytvořit komunistickou společnost.

Světlou stezku se podařilo zastavit až vládě prezidenta Alberta Fujimoriho v polovině devadesátých let.