Jen pár kostí a lepidlo. Experti vyvrátili pravost „bytostí nelidského původu“

„Tyto druhy nejsou součástí naší evoluční historie tady na Zemi. A nejsou to ani nálezy získané z havarovaného UFO. Byly nalezeny v dolech s rozsivkami (řasami) a postupně zkameněly,“ řekl loni na podzim mexickým poslancům novinář a nadšenec do mimozemských civilizací Jaime Maussan, který vypovídal pod přísahou.

Tvrdil také, že téměř třetina DNA vystavených bytostí je „neznámá“. Místem nálezu je prý město Cusco v Peru a stáří objektů kolem tisíce let. Podle Maussana tvory zkoumala Mexická národní autonomní univerzita, kde vědci pro získání důkazů použili radiokarbonovou metodu datování. Rentgen zase prý ukázal, že jedno z tělíček v sobě mělo jistá vejce.

Veškerá tato tvrzení však nyní rozmetali peruánští vědci. „Závěr je prostý: Jsou to panenky sestavené z kostí zvířat pocházejících z této planety moderními syntetickými lepidly, a tedy nebyly sestrojeny v předhispánských dobách. Nejsou to mimozemšťané, nejsou to ufoni,“ popsal podle agentury AP forenzní archeolog Flavio Estrada, který analýzu „bytostí nelidského původu“ vedl.

Na rozdíl od Maussana, který panenky prezentoval „nahé“ v prosklených vitrínách, je vědci před páteční tiskovou konferencí v Limě oblékli do pestrobarevných šatů. Upřesnili, že se figurky skládají z papíru, lepidla, kovu a zvířecích kostí, například ptačích nebo psích. Údajná tříprstá ruka zase podle Estrady byla „velmi chabě“ sestrojená z lidských kostí.

Ufolog Maussan o podobném převratném nálezu informoval už v roce 2015. Tehdy bylo místem nálezu město Nazca v Peru. Později se však ukázalo, že nejde o mimozemšťana, nýbrž o tělo zesnulého dítěte.