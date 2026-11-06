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Šéfka Bílého domu končí. Nahradí ji strůjce Trumpovy protiimigrační politiky

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  21:37
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Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu.

Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu. | foto: AP

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová během setkání Donalda Trumpa s...
Vlivný poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller (5. ledna...
Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová doprovází Donalda Trumpa, Norfolk,...
Vlivný poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Miller (vlevo) se...
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Ve funkci personální šéfky Bílého domu končí Susie Wilesová. V pondělí ji nahradí její dosavadní zástupce Stephen Miller. Na své sociální síti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump, který Wilesové poděkoval s tím, že odvedla skvělou práci.

Změna přichází krátce po porážce republikánů v úterních volbách, píše agentura AP, která připomněla, že Miller je strůjcem Trumpovy protiimigrační politiky.

Trump v příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že Wilesová bude nyní pracovat pro jeho politický tým. Wilesová krátce po oznámení změny na síti X uvedla, že službu prezidentu Trumpovi v Bílém domě považuje za největší čest v životě.

„Jsem pyšná na naše společné úspěchy od zajištění hranic a snížení daní až po posílení ekonomiky a upřednostnění Ameriky na prvním místě,“ napsala. V příspěvku dále uvedla, že ač se může její role změnit, oddanost prezidentovi se nezmění nikdy nezmění.

Miller je v současnosti také prezidentovým poradcem pro vnitřní bezpečnost a sehrál klíčovou roli v protiimigrační kampani Trumpovy administrativy, včetně zásahů maskovaných federálních agentů či deportací zadržených migrantů do třetích zemí.

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Šéfka Bílého domu končí. Nahradí ji strůjce Trumpovy protiimigrační politiky

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