Pentagon nařídil přípravu 1500 vojákům, Trump zvažuje jejich nasazení v Minnesotě

Jednotky rozkaz k připravenosti dostaly pro případ eskalace násilí v Minnesotě, uvedli představitelé, podle kterých jde o „opatrné plánování“. Není jasné, zda budou tito vojáci do státu na severu Spojených států nakonec vysláni, uvedly zdroje WP. Bílý dům v prohlášení uvedl, že je pro Pentagon běžné, aby „byl připraven na veškerá rozhodnutí, která by prezident mohl učinit.“
Vybraní vojáci jsou součástí dvou pěchotních praporů 11. výsadkové divize armády, která má základnu na Aljašce a specializuje se na operace v chladném počasí.
Protesty proti imigračním agentům v Minnesotě vypukly poté, co jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.
„Pokud zkorumpovaní politici v Minnesotě nebudou dodržovat zákon a nezabrání profesionálním agitátorům a povstalcům v útočení na patrioty z ICE, kteří se pouze snaží dělat svou práci, využijí zákon o povstání (...) a rychle učiním přítrž této frašce,“ napsal Trump ve čtvrtečním příspěvku na sociální síti Truth Social.
Využití zákona o povstání je obecně považováno za poslední možnost ve chvíli, kdy policie a další běžné bezpečnostní složky nedokáží udržet pořádek během občanských nepokojů.
Naposledy byla armáda nasazena k přímé policejní akci na základě zákona o povstání z roku 1807 v roce 1992. Tehdejší guvernér Kalifornie požádal prezidenta George Bushe staršího o pomoc při potlačení nepokojů v Los Angeles, které vypukly po zprošťujícím verdiktu v případu brutálního zásahu policie proti černošskému motoristovi Rodneymu Kingovi. Nepokoje si vyžádaly desítky obětí.