Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Autor:
  18:29
Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Zpráva zveřejněná na nových webových stránkách Pentagonu věnovaných „UFO“ obsahuje 162 souborů od FBI, ministerstva obrany, NASA a ministerstva zahraničí. Dokumenty obsahují svědectví očitých svědků, fotografie a zprávy o pozorováních neidentifikovaných objektů, které podrobně popisují incidenty z celého světa sahající desítky let do minulosti.

„Tyto soubory, skryté za tajnými informacemi, dlouhodobě podněcují oprávněné spekulace – a je načase, aby se o tom americký lid přesvědčil na vlastní oči,“ uvedl ministr obrany Pete Hegseth v prohlášení po zveřejnění prvních souborů. Soubory obsahují videa nevyřešených případů a také archivní dokumenty různých vládních agentur.

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o neidentifikovaném vzdušném jevu UAP z amerického indicko-pacifického velitelství z roku 2024, která ukazuje „UAP, který připomíná těleso ve tvaru ragbyového míče poblíž Japonska“.
Americký vojenský pilot nahlásil neidentifikovaný vzdušný jev (UAP) během letu v africkém vzdušném prostoru.
Snímek z videa zachycující kontrastní oblast o osmi bodech, zachycenou pomocí infračerveného senzoru.
Americký vojenský operátor zaznamenal neidentifikovaný vzdušný jev (UAP) poblíž Řecka, který letěl přímo nad oceánem směrem k pevnině.
Americký vojenský operátor uvedl, že pozoroval neidentifikovaný vzdušný jev (UAP), který letěl těsně nad hladinou oceánu a prováděl při vysoké rychlosti několik 90stupňových obratů.
9 fotografií

Dokumenty obsahují 120 PDF souborů, 28 videí a 14 obrázků. Fotografie jsou většinou snímky podezřelých objektů na obloze, které natočila vojenská letadla.

Šest fotografií zobrazuje objekty a jevy pozorované astronauty NASA během misí Apollo 12 a Apollo 17, zachycené na fotografiích pořízených z povrchu Měsíce.

Zhruba dvacet videí ukazuje hlášená pozorování po celém světě mezi lety 2020 a 2026. Většina z nich ukazuje záběry z infračervené kamery sledující bílý objekt, který se na obrazovce jeví jako tečka pohybující se vzduchem. Podle Pentagonu zpráva, která doprovázela video pořízené v Řecku v roce 2023, uváděla, že objekt prováděl několik „otáček o 90 stupňů“ rychlostí přibližně 130 kilometrů za hodinu.

Existují mimozemšťané? Trumpova vláda objevila „zajímavé“ dokumenty

Jedno z videí ukazuje objekt popsaný jako ragbyový míč na pomezí Indického a Tichého oceánu a další ze Sýrie ukazuje dvě poloprůhledné, nepravidelně tvarované oranžové oblasti, které se každá objeví na dvě sekundy.

Dalším obrázkem je fotografie FBI, kterou překrývá obrázek objektu popsaného očitým svědkem. Kompozitní náčrt ukazuje „zjevný elipsoidní bronzový kovový objekt, který se zhmotňuje z jasného světla na obloze, má délku 40 až 80 metrů a okamžitě mizí“.

Součástí tiskové zprávy je také spis FBI s podrobnostmi o neidentifikovaných objektech a „létajících discích“ z let 1947 až 1968. Spis zahrnuje 18 samostatných dokumentů a obsahuje „zprávy o významných incidentech, fotografické důkazy z míst, jako je Oak Ridge v Tennessee, a technické návrhy týkající se potenciálních pohonných systémů. Mezi další témata patří programy kongresů, zprávy výzkumníků a rozsáhlé mediální pokrytí z daného období“.

Pentagon uvedl, že FBI již dříve zveřejnila části spisu, známého jako 62-HQ-83894, ale páteční verze obsahuje méně začerněných částí a „několik nově odtajněných stránek“.

Dva kuchaři vyfotili UFO nad Skotskem, pak zmizeli. Armáda záhadu tutlá dodnes

Archivní materiály podrobně popisují „nevyřešené případy, což znamená, že vláda není schopna učinit definitivní rozhodnutí o povaze pozorovaných jevů.“ Pentagon uvítal analýzu ze soukromého sektoru.

Ze 162 souborů zveřejněných v pátek je 108 z nich místy začerněno. Pentagon uvedl, že informace byly zadrženy za účelem „ochrany identity očitých svědků, umístění vládních zařízení nebo potenciálně citlivých informací o vojenských objektech, které nesouvisejí s neidetifikovanými vzdušnými jevy“.

„V žádných souborech zveřejněných na základě směrnice prezidenta Trumpa týkajících se informací o povaze nebo existenci jakéhokoli setkání hlášeného jako UAP nebyly provedeny žádné úpravy,“ uvádí se v prohlášení.

Další dokumenty budou v dohledné době

Stránka Pentagonu věnovaná UFO uvedla, že nové dokumenty se budou zveřejňovat postupně každých několik týdnů.

V únoru Trump v příspěvku na Truth Social nařídil Pentagonu a dalším agenturám, aby zveřejnily soubory o UFO a „mimozemském životě“.

Požádal je, aby „zahájily proces identifikace a zveřejnění“ všech relevantních souborů, a vyzval ke zveřejnění „veškerých dalších informací souvisejících s těmito velmi složitými, ale mimořádně zajímavými a důležitými záležitostmi“.

Co to je? Proč teď? UFO na severoamerickém nebi znervózňuje svět

Pentagon sleduje zprávy o tom, co nazývá neidentifikovanými objekty nebo leteckými jevy, po celá desetiletí. Armáda však ve zprávě z roku 2024 uvedla , že neexistují žádné důkazy o tom, že by jakékoli vládní vyšetřování potvrdilo existenci mimozemského života.

Sám Trump prohlásil, že si není jistý, zda mimozemšťané existují, či nikoli.

Pentagon začal zveřejňovat snímky před několika lety poté, co zřídil webové stránky pro svůj All-domain Anomaly Resolution Office (Úřad pro řešení anomálií v rámci všech domén), který měl za úkol analyzovat zprávy o neidentifikovaných anomálních jevech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Fico přiletěl na oslavy do Moskvy. Využil trasu přes Česko

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Slovenský premiér Robert Fico v pátek přiletěl do Moskvy, aby se zúčastnil akcí ke Dni vítězství, napsala ruská státní agentura TASS. Podle Denníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení...

8. května 2026  16:22,  aktualizováno  18:15

Nemáme prezidentský systém, hájí koalice, že nechce Pavla na summitu NATO

Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu,...

Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se neshodli na účasti hlavy státu na summitu NATO. Podle koaličních zástupců je záležitost rozhodnutím vlády, protože ta je zodpovědná za zahraniční...

8. května 2026  12:05,  aktualizováno  18:08

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...

Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pátek zkomplikovala nehoda osobního auta na 21. kilometru. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, zdravotníci ošetřili posádku...

8. května 2026  17:50

Česko si nedokáže představit, že by se vzdalo práva veta v EU, řekl v Berlíně Macinka

Český ministr zahraničí Petr Macinka a německý ministr zahraničí Johann...

Česká republika si nedokáže představit, že by se vzdala národního práva veta při hlasování v Evropské unii. Po jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem to v pátek v Berlíně řekl šéf...

8. května 2026  17:38

Letecký provoz nad Prahou narušil dron. Policie zadržela osmatřicetiletého muže

Na pražském Letišti Václava Havla přistál stroj společnosti KLM. Po několika...

Letecký provoz v Praze v pátek narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka, šlo o muže ročníku 1988, jak uvedl pro...

8. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:07

Ostré projevy i potyčky na Dni vítězství na Olšanech. Emoce vyvolaly sporné symboly

Příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. (8....

Na pražských Olšanských hřbitovech probíhají pietní akty k výročí konce druhé světové války, které může vyostřit ještě příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. Jejich...

8. května 2026  16:08,  aktualizováno  17:06

Babiš jednal s belgickým premiérem, řešili vysoké ceny energií i emisní povolenky

Předseda vlády Andrej Babiš přijal v Kramářově vile belgického premiéra Barta...

Společným cílem České republiky a Belgie v EU je dostat vysoké ceny energií pod kontrolu. Shodli se na tom v pátek v Praze předseda vlády Andrej Babiš a belgický premiér Bart De Wever.

8. května 2026  15:57,  aktualizováno 

Farage spláchl Starmera v místních volbách. Premiér přesto odmítá odstoupit

Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)

Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli výrazné ztráty ve volbách do obecních zastupitelstev ve Velké Británii. Premiér Keir Starmer navzdory tomu médiím řekl, že neodstoupí. Vůdce...

8. května 2026  10:31,  aktualizováno  16:42

Policie našla dva rukojmí z přepadené banky na západě Německa. Pachatelé utekli

Aktualizujeme
Policisté na místě, kde podle zpráv došlo k zajetí rukojmích v pobočce banky v...

Policie nalezla nezraněné dva lidi, kteří byli podle všeho dnes zajati jako rukojmí v pobočce banky Volksbank ve městě Sinzig na západě Německa. Po prohledání budovy nikoho jiného neobjevila,...

8. května 2026  12:01,  aktualizováno  15:54

Rozdíl až deset stupňů. Podívejte se, kde dnes stačí tričko a kde je nutná bunda

Ilustrační foto.

Česko má před sebou další teplý a slunečný víkend. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se teploty mohou vyšplhat až na 27 stupňů. Na západě Čech očekávají přeháňky.

8. května 2026  9:37,  aktualizováno  15:41

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Prahou i Brnem prošly Majálesové průvody, studenti slavili hudbou i recesí

Majálesový průvod vyrazil z náměstí Svobody na brněnské výstaviště, kde se koná...

Studentské slavnosti v pátek zaplnily centra Prahy a Brna. V metropoli zahájil recesistický průvod čtrnáctý ročník Studentského Majálesu, v Brně prošly tisíce studentů s alegorickými vozy na...

8. května 2026  13:03,  aktualizováno  15:31

Babiš chodil pozdě i dřív, také Zeman a hlavně Putin. Dominance, míní experti

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Premiér Andrej Babiš dorazil na páteční schůzku s prezidentem Petrem Pavlem s patnáctiminutovým zpožděním. „Nějak mi to nevyšlo,“ reagoval poté, co ho Pavel na nedochvilnost upozornil. Není to ale...

8. května 2026  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.