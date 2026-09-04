„Návrh zveřejněný 2. září 2026 byl dočasně stažen, aby bylo možné provést aktualizace,“ uvedl úředník a dodal, že prozatímní pokyny zůstávají v platnosti.
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Vojáku, máte dost testosteronu? Hegseth chystá testy, chce zvýšit výkonnost armády
Podrobné klinické pokyny stanovovaly oddělené postupy screeningu nedostatku testosteronu pro muže a ženy, které se měly provádět v rámci jejich každoročních zdravotních prohlídek. Pokyny měly vstoupit v platnost okamžitě a Pentagon uvedl, že jejich cílem je zlepšit bojovou připravenost prostřednictvím identifikace a řešení problémů souvisejících s hladinou hormonů.
Ve středečních pokynech se uvádělo, že muži ve věku 30 let a více budou vyšetřováni pomocí dotazníku, který by mohl následně vést ke krevnímu testu na hladinu testosteronu a v případě potřeby k testosteronové substituční terapii.
Ženy by rovněž procházely screeningem prostřednictvím dotazníku, na jehož základě by mohla následovat léčba stavů souvisejících s hormonální nerovnováhou. Testosteron by byl u žen používán pouze v případě jedné z diagnóz, u nichž podle ministerstva existují důkazy o účinnosti, jako je porucha hypoaktivní sexuální touhy, charakterizovaná znepokojivě nízkou úrovní sexuálního zájmu.
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Učil Ameriku válčit jako Ukrajinci. Žárlivý Hegseth ho vyštval z Pentagonu
Americký ministr obrany Pete Hegseth, který prosazuje doplňování testosteronu, oznámil v červenci povinné testování, což mezi odborníky vyvolalo otázky, zda má taková politika vědecké opodstatnění. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) plánuje v polovině září uspořádat setkání odborníků, na kterém se bude diskutovat o lékařském využití testosteronu.
Lékaři vyjádřili obavy, že plošné testování na testosteron by mohlo vést k zbytečné nebo potenciálně škodlivé léčbě, a uvádějí, že existuje jen málo důkazů o tom, že by plošné testování na nízkou hladinu testosteronu u vojáků zlepšilo bojovou připravenost USA.