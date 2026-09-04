Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pentagon vydal pokyny k testování hladiny testosteronu u vojáků. Pak náhle zmizely

Autor: ,
  19:30
Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s...

Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s Íránem, kterého se účastní i předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine. (5. května 2026) | foto: Reuters

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu (16....
Američtí vojáci na letecké základně v Spojených arabských emirátech (SAE)...
Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky...
13 fotografií
Americké ministerstvo obrany dočasně stáhlo nedávno publikované pokyny o povinném testování hladiny testosteronu vojáků starších 30 let. S odkazem na nejmenovaný zdroj o tom napsala agentura Reuters. Ve středu zveřejnil Pentagon na svých webových stránkách "Klinické pokyny pro optimalizaci zdraví a lidské výkonnosti". Dokument a doprovodné prohlášení mluvčího Seana Parnella ale náhle zmizely.

„Návrh zveřejněný 2. září 2026 byl dočasně stažen, aby bylo možné provést aktualizace,“ uvedl úředník a dodal, že prozatímní pokyny zůstávají v platnosti.

Vojáku, máte dost testosteronu? Hegseth chystá testy, chce zvýšit výkonnost armády

Podrobné klinické pokyny stanovovaly oddělené postupy screeningu nedostatku testosteronu pro muže a ženy, které se měly provádět v rámci jejich každoročních zdravotních prohlídek. Pokyny měly vstoupit v platnost okamžitě a Pentagon uvedl, že jejich cílem je zlepšit bojovou připravenost prostřednictvím identifikace a řešení problémů souvisejících s hladinou hormonů.

Ve středečních pokynech se uvádělo, že muži ve věku 30 let a více budou vyšetřováni pomocí dotazníku, který by mohl následně vést ke krevnímu testu na hladinu testosteronu a v případě potřeby k testosteronové substituční terapii.

Ženy by rovněž procházely screeningem prostřednictvím dotazníku, na jehož základě by mohla následovat léčba stavů souvisejících s hormonální nerovnováhou. Testosteron by byl u žen používán pouze v případě jedné z diagnóz, u nichž podle ministerstva existují důkazy o účinnosti, jako je porucha hypoaktivní sexuální touhy, charakterizovaná znepokojivě nízkou úrovní sexuálního zájmu.

Učil Ameriku válčit jako Ukrajinci. Žárlivý Hegseth ho vyštval z Pentagonu

Americký ministr obrany Pete Hegseth, který prosazuje doplňování testosteronu, oznámil v červenci povinné testování, což mezi odborníky vyvolalo otázky, zda má taková politika vědecké opodstatnění. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) plánuje v polovině září uspořádat setkání odborníků, na kterém se bude diskutovat o lékařském využití testosteronu.

Lékaři vyjádřili obavy, že plošné testování na testosteron by mohlo vést k zbytečné nebo potenciálně škodlivé léčbě, a uvádějí, že existuje jen málo důkazů o tom, že by plošné testování na nízkou hladinu testosteronu u vojáků zlepšilo bojovou připravenost USA.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Pentagon vydal pokyny k testování hladiny testosteronu u vojáků. Pak náhle zmizely

Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s...

Americké ministerstvo obrany dočasně stáhlo nedávno publikované pokyny o povinném testování hladiny testosteronu vojáků starších 30 let. S odkazem na nejmenovaný zdroj o tom napsala agentura Reuters....

4. září 2026  19:30

Hackeři berlínským úřadům ukradli citlivá data, nyní je zveřejnili na darknetu

ilustrační snímek

Vyděrači z hackerské skupiny Rhysida zveřejnili data ukradená při hackerském útoku na berlínské správní úřady. Od správy německé metropole po vypršení ultimáta nedostali požadované výkupné. Podle...

4. září 2026  19:24

„Stabilita je podmínka, ne rekord.“ Meloniová chválí svou vládu, podle opozice není za co

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek za výsledky pochválila svou vládu, která se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v Itálii od roku 1946. Podle ní koalice úspěšně pracovala na podpoře...

4. září 2026  17:30,  aktualizováno  19:11

Německo šetří další sabotáž. Je za ní klimatický aktivista, oznámil ministr

Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v...

Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Spolkový ministr vnitra oznámil, že podezřelým je klimatický aktivista....

4. září 2026  2:39,  aktualizováno  18:48

Převrácení panceřované tatry policie prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti

21. Tankový den v Lešanech připomněl 80. výročí konce druhé světové války

Policisté prověřují sobotní převrácení pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v areálu Vojenského technického muzea a...

4. září 2026  17:52

OBRAZEM: Ceuta se migrantů nezbavila. Z pláže si udělali nový domov a čekají, co dál

Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených...

Ve španělské exklávě Ceuta dál zůstávají tisíce migrantů, kteří se do exklávy dostali při masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich přečkává na pláži nebo v provizorních táborech, zatímco úřady...

4. září 2026  17:44

Luxusní jachta, která vás nikam neodveze. Hotel na Temži slibuje unikátní čaj o páté

Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (20. května 2025)

Nikam nepluje, ale slibuje nevšední zážitek, který si mohou dovolit i lidé, kteří nemají miliony na účtě. Luxusní hotel stojí na obří jachtě, která kotví v přístavu Royal Victoria Dock na řece Temže...

4. září 2026  17:36

Zápis do ZŠ 2027. Jak, kdy a s čím přihlásit dítě do 1. třídy?

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 se uskuteční od 15. ledna do 15. února 2027. Konkrétní termín v tomto období stanoví každá škola samostatně.

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2027/2028 proběhnou už v lednu a únoru. Přesný termín si stanoví každá škola sama. Koho se zápis týká, co mají rodiče přinést a jak se podle data narození dítěte...

4. září 2026  17:35

Potřebujeme nové přehrady, apeluje šéf povodí. Popsal, v čem letošek vybočoval

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...

Bez přehrad by Vltavou v Praze protékala sotva třetina vody, ekosystém i odběry by proto trpěly. Nyní Orlík narazil na hranici a poprvé v historii využije Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap. Hladina...

4. září 2026  17:32

Brněnská koalice má na kandidátce pro volby lidi, kteří o tom nevěděli

O budoucnosti družstevních bytů vystavěných před 20 lety dnes rozhodli brněnští...

Levicová koalice Restart pro Brno má na kandidátce napsaného muže, aniž by o své kandidatuře věděl. V pátek na to upozornil server iRozhlas. Kandidáta podle informací rozhlasu vyškrtli i Piráti,...

4. září 2026  17:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lékař popsal exhumaci Masarykova těla. Na ostatcích nebyly známky násilí

Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že...

Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od pátečního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a obnovený je travnatý povrch. Uzavření trvalo dva dny....

4. září 2026  10:39,  aktualizováno  17:01

Benjamin Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty...

4. září 2026  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.