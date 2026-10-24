Hegseth uvedl, že podle něj tyto organizace působí na amerických univerzitách pod falešnou záminkou a jejich cílem je získávat duševní vlastnictví a ovlivňovat studenty. Proto je Pentagon zařadil na svůj seznam institucí, které ohrožují národní bezpečnost USA.
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Hegseth zatoužil po Eisenhowerově glóbu, jeho lidé ho roztřískali
Podle Hegsetha ministerstvo identifikovalo na 30 univerzitách 80 nových propagandistických buněk, během posledních dvou měsíců se je ale podařilo zrušit. Tyto buňky používaly různá jména a různé stanovy.
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo, napsala agentura Reuters.
Konfuciův institut je čínská nezisková veřejná vzdělávací organizace, která patří pod čínské ministerstvo školství. Podle jejího prohlášení je jejím cílem propagovat čínský jazyk a čínskou kulturu, podporovat výuku čínštiny jako cizího jazyka a usnadňovat kulturní výměnu.
V Česku byl v roce 2007 zřízen Konfuciův institut v rámci Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2024 ale již pod univerzitou nefunguje. Od roku 2019 funguje Konfuciův institut při Vysoké škole finanční a právní v Praze.