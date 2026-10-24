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Čínské Konfuciovy instituty ohrožují bezpečnost USA, řekl šéf Pentagonu

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  8:07
Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...

Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických ozbrojených sil na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2026) | foto: Alex WongČTK

Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...
Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...
Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...
Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...
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Americké ministerstvo obrany označilo kulturní centra na univerzitních kampusech financovaná Čínou, známá jako Konfuciovy instituty, za hrozbu pro národní bezpečnost USA. Oznámil to ministr obrany Pete Hegseth. Washington dlouhodobě obviňuje Konfuciovy instituty z šíření čínské propagandy a podniká kroky k omezení jejich působení.

Hegseth uvedl, že podle něj tyto organizace působí na amerických univerzitách pod falešnou záminkou a jejich cílem je získávat duševní vlastnictví a ovlivňovat studenty. Proto je Pentagon zařadil na svůj seznam institucí, které ohrožují národní bezpečnost USA.

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Podle Hegsetha ministerstvo identifikovalo na 30 univerzitách 80 nových propagandistických buněk, během posledních dvou měsíců se je ale podařilo zrušit. Tyto buňky používaly různá jména a různé stanovy.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo, napsala agentura Reuters.

Konfuciův institut je čínská nezisková veřejná vzdělávací organizace, která patří pod čínské ministerstvo školství. Podle jejího prohlášení je jejím cílem propagovat čínský jazyk a čínskou kulturu, podporovat výuku čínštiny jako cizího jazyka a usnadňovat kulturní výměnu.

V Česku byl v roce 2007 zřízen Konfuciův institut v rámci Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2024 ale již pod univerzitou nefunguje. Od roku 2019 funguje Konfuciův institut při Vysoké škole finanční a právní v Praze.

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