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Pentagon mlčel o desítkách zraněných vojáků po íránských úderech na Jordánsko

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  12:44
Američtí vojáci během cvičení na jordánské letecké základně Muaffak Salti (26....

Američtí vojáci během cvičení na jordánské letecké základně Muaffak Salti (26. října 2010) | foto: Profimedia.cz

Američtí vojáci během cvičení na jordánské letecké základně Muaffak Salti (14....
Jordánští vojáci na jordánské letecké základně Muaffak Salti (15. prosince 2024)
Jordánská letecká základna Muaffak Salti (25. října 2010)
Američtí vojáci na jordánské letecké základně Muaffak Salti dávají do letadla...
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Americké ministerstvo obrany neinformovalo o desítkách zraněných amerických vojáků po íránských úderech na americké cíle v Jordánsku, píše deník The New York Times (NYT) s odvoláním na několik amerických představitelů. Ke třem útokům, které rovněž poničily několik vojenských vrtulníků, podle zdrojů došlo v týdnu před pátečním íránským útokem, který v Jordánsku zabil dva příslušníky armády Spojených států.

Rozhodnutí Pentagonu nezveřejňovat zprávy o všech zraněných vojácích je nejnovější ukázkou napětí mezi tím, co ministerstvo označuje za nutnost zachovat bezpečnost vojenských operací, a povinností vlády informovat Američany o průběhu války, píše list.

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) po nové eskalaci války ze 7. července uvedlo, že podniká údery na íránské vojenské objekty v odvetě za íránské útoky na komerční plavidla plující Hormuzským průlivem.

Nezmínilo však íránské údery na americké vojenské základny v regionu, včetně Jordánska, píše NYT.

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CENTCOM nemá povinnost zveřejňovat informace o zraněných vojácích, obzvlášť pokud se rychle vracejí do služby, uvedl jeden americký vojenský činitel. Zveřejnění informací by podle něj navíc mohlo pomoci Íránu zesílit smrtící útoky balistickými raketami a drony na základny v Jordánsku a dalších spojeneckých zemích na Blízkém východě, kde jsou rozmístěny tisíce amerických vojáků.

Od zhroucení křehkého příměří mezi Washingtonem a Teheránem poskytl Pentagon jen skoupé informace o své vojenské strategii po téměř pěti měsících války, podotkl NYT. Poslední velkou tiskovou konferenci k tématu pořádal v květnu.

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Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých měsících nesdělila nic o tom, jak válka vyčerpala americké zásoby klíčových a drahých zbraní. Rovněž se nevyjadřuje ke schopnosti Íránu zachovat si a obnovovat svou schopnost podnikat raketové útoky, píše NYT.

Podobně citlivým tématem jsou i ztráty v řadách amerických vojáků. Po páteční smrti dvou vojáků v Jordánsku a dalšího v sobotu v Iráku vzrostl počet zabitých příslušníků amerických ozbrojených sil od začátku americko-izraelských úderů na Írán 28. února na 17. Podle oficiálních údajů více než 420 dalších utrpělo zranění.

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