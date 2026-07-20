Pentagon mlčel o desítkách zraněných vojáků po íránských úderech na Jordánsko

Rozhodnutí Pentagonu nezveřejňovat zprávy o všech zraněných vojácích je nejnovější ukázkou napětí mezi tím, co ministerstvo označuje za nutnost zachovat bezpečnost vojenských operací, a povinností vlády informovat Američany o průběhu války, píše list.
Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) po nové eskalaci války ze 7. července uvedlo, že podniká údery na íránské vojenské objekty v odvetě za íránské útoky na komerční plavidla plující Hormuzským průlivem.
Nezmínilo však íránské údery na americké vojenské základny v regionu, včetně Jordánska, píše NYT.
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CENTCOM nemá povinnost zveřejňovat informace o zraněných vojácích, obzvlášť pokud se rychle vracejí do služby, uvedl jeden americký vojenský činitel. Zveřejnění informací by podle něj navíc mohlo pomoci Íránu zesílit smrtící útoky balistickými raketami a drony na základny v Jordánsku a dalších spojeneckých zemích na Blízkém východě, kde jsou rozmístěny tisíce amerických vojáků.
Od zhroucení křehkého příměří mezi Washingtonem a Teheránem poskytl Pentagon jen skoupé informace o své vojenské strategii po téměř pěti měsících války, podotkl NYT. Poslední velkou tiskovou konferenci k tématu pořádal v květnu.
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Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých měsících nesdělila nic o tom, jak válka vyčerpala americké zásoby klíčových a drahých zbraní. Rovněž se nevyjadřuje ke schopnosti Íránu zachovat si a obnovovat svou schopnost podnikat raketové útoky, píše NYT.
Podobně citlivým tématem jsou i ztráty v řadách amerických vojáků. Po páteční smrti dvou vojáků v Jordánsku a dalšího v sobotu v Iráku vzrostl počet zabitých příslušníků amerických ozbrojených sil od začátku americko-izraelských úderů na Írán 28. února na 17. Podle oficiálních údajů více než 420 dalších utrpělo zranění.