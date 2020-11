V oku hurikánu. Amerika bez dechu sleduje sčítání v klíčové Pensylvánii

„Upřímně, vyhráli jsme,“ prohlásil ve středu ráno našeho času Donald Trump.

„Vyhrajeme to. Co se mě týče, tak už jsme vyhráli,“ uvedl prezident ve chvíli, kdy o vítězi stále nebylo jasno. Bez ohledu na to si před svými fanoušky nárokoval vítězství Severní Karolíně, Georgii a především v Pensylvánii, kde podle svých slov zvítězil „ohromným způsobem“.

Poukázal tak na nejdůležitější americký stát letošních voleb.



Trump už získal Floridu, bez níž by se jeho šance na obhajobu rovnaly téměř nule. Joe Biden naopak podle všeho dostal na svoji stranu Arizonu, kde z demokratických kandidátů zvítězil naposledy Bill Clinton v roce 1996.

Souboj o Bílý dům se tak nakonec rozhodne v takzvaném Rust Beltu, tedy někdejších průmyslových státech u Velkých jezer. Ve Wisconsinu, Michiganu a především Pensylvánii. Třináctimilionový stát má z nich největší zastoupení v Sboru volitelů, disponuje v něm dvaceti hlasy.



Dokonalá bouře

Pensylvánie se tak ocitla v centru „dokonalé bouře“, jak píše deník The Guardian. Respektovaný portál FiveThirtyEight ve svém modelu předpověděl, že existuje 31procentní šance, že letos se souboj o Bílý dům rozhodne právě tam. „Pensylvánie se nyní jeví jako naprosto nejdůležitější stát voleb 2020,“ uvedl ve své analýze.

Na konečné výsledky z Pensylvánie si budeme muset počkat. Korespondenční hlasy se zde (na rozdíl například od Floridy) mohou začít sčítat až během volebního dne, takže jasno bude nejspíše až v pátek 6. listopadu.

Letos v Penslyvánii hlasovalo poštou 2,4 milionu voličů, desetkrát více než před čtyřmi lety. Na dálku hlasují spíše demokratičtí voliči, takže dosavadní Trumpův náskok v Pensylvánii se ještě může vypařit.

Před čtyřmi roky zde zvítězil Trump o pouhých 44 000 hlasů, tedy méně než jeden procentní bod. Pro demokraty to byl šok - vždyť od roku 1988 zde vždy vyhrávali oni.



Triumpova kampaň letos zvolila taktitku totální mobilizace: vsadila na to, že dokáže dostat k volbám v rekordních počtech voliče v menších průmyslových a hornických městech, kde na jednoho demokrata připadají dva republikáni.

Napřílad v okrese Butler severně od Pittsburghu byla minula volební účast úctyhodných 80 procent a republikáni udělali vše pro to, aby to letos bylo 90 procent. Taková mobilizace není ve vyhrocené atmosféře vyloučená.

„Nacházíme se v bodě, kde byla Venezuela před nástupem socialistů. To je naše volba. To jsem si nevymyslel, to nám říká historie,“ svěřil se před volbami agentuře AP se svými obavami z demokratů 76letý Bill Adams.

Epicentrum fake news

Na význam Pensylvánie poukazuje i fakt, že se stala epicentrem šíření nepodložených či nepravdivých zpráv spojených s volbami. Podle deníku The New York Times (NYT) tam odborníci na dezinformace pozorovali větší objem problematického obsahu než v ostatních státech.

Volební den tam přinesl smršť tvrzení o snaze Demokratické strany zmanipulovat výsledky, propagovala je média stranící republikánům nebo člen Trumpova volebního štábu.

Sám Trump v pondělí večer na sociálních sítích tvrdil, že v důsledku započítávání korespondenčních hlasů přijatých po uzavření volebních místností nastane v Pensylvánii „nekontrolované podvádění“. Sociální síť Twitter jeho vyjádření překryla štítkem s upozorněním na „potenciálně zavádějící“ informace a zablokovala u příspěvku funkci sdílení.

Facebook k totožnému výroku na své platformě připojil popisek se vzkazem, že korespondenční hlasování je v USA dlouhodobě důvěryhodné a že volební podvody jsou „extrémně vzácné“, nehledě na metodu hlasování.

Příspěvky na sociálních sítích o údajných nekalostech v Pensylvánii poté rychle přibývaly. Podle analytické společnosti Zignal Labs se v úterý výroky o „krádeži“ voleb v kombinaci s klíčovým slovem Pensylvánie objevovaly s několikanásobnou intenzitou oproti kterémukoli jinému státu. Heslo StopTheSteal (“zastavte krádež“) bylo podle analýzy do úterního poledne na twitteru zmíněno skoro 13.000krát, píše NYT.

Asi dvě třetiny těchto zmínek odkazovaly na údajnou snahu demokratů zfalšovat volby. Žádné jasné důkazy o takovýchto aktivitách se zatím neobjevily.