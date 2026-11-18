Peltolaová sehrála těsný souboj o mandát se současným republikánským senátorem Danem Sullivanem. Demokratka čelí žalobě ze strany americké administrativy za to, že její tým údajně pomohl kandidovat muži, který má skoro stejné jméno jako současný republikánský senátor Sullivan.
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Cílem mohla být snaha roztříštit hlasy pro republikánského politika mezi více kandidáty. Žalobu již jeden soud odložil, zástupci ministerstva spravedlnosti se ale odvolali. Peltolaová získala nakonec více hlasů než oba Sullinovanové dohromady. Demokratům se dařilo na Aljašce i ve volbě guvernéra, ve které zvítězil poprvé od roku 1998 jejich kandidát.
V současném Senátu mají demokraté 47 mandátů. V listopadových volbách do Kongresu si tak polepšili o devět křesel, nejvíce od roku 1958. Většinu získali také ve Sněmovně reprezentantů.
Demokratům se podařilo získat nové mandáty i ve státech, které byly v posledních desetiletích silně republikánské, například v Texasu či Mississippi. Senát zasedne v novém složení poprvé v lednu.