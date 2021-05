Pelosiová vyzývá k bojkotu olympiády v Číně, kvůli porušování lidských práv

„Nemůžeme dělat, jako by na tom, že olympiáda se přesouvá do Číny, není nic špatného,“ řekla Pelosiová při slyšení v Kongresu na téma zimních olympijských her roku 2022. Podle magazínu Forbes vyzvala zákonodárce a vládní představitele, aby účast na hrách vynechali a „sportovce uctili doma“.



Političtí lídři z jakékoli země, kteří se do programu zapojí, podle předsedkyně sněmovny ztratí „morální autoritu“ na to vyjadřovat se k lidskoprávním otázkám, napsal Reuters. Konkrétně Pelosiová zmínila přístup čínských úřadů k obyvatelům Hongkongu, Tibetu a provincie Sin-ťiang.

V severozápadním regionu nejlidnatější země světa jsou v posledních letech v takzvaných vzdělávacích střediscích masově zadržováni příslušníci muslimských etnických menšin. Washington postup proti Ujgurům a dalším skupinám hodnotí jako genocidu a zástupce americké diplomacie nedávno celý Sin-Ťiang označil za vězení pod širým nebem kvůli údajnému neustálému monitorování pohybu lidí. USA také dlouhodobě kritizují upevňování kontroly Pekingu nad Hongkongem.

„Neprojevujme úctu čínské vládě tím, že do Číny pojedou hlavy států,“ řekla v souvislosti s olympiádou Pelosiová. „Diplomatický bojkot“ her by podle ní neměl být jen americkou záležitostí, nýbrž společným aktem „vůdčích zemí světa“.

Zimní olympiáda je v Číně na programu od 4. do 20 února. Kromě Pekingu se mají sportovní klání odehrávat i na různých místech sousední provincie Che-pej.

Američtí zákonodárci čím dál hlasitěji mluví o bojkotu akce nebo přesunu dějiště a vystupují proti americkým korporacím, které podle nich přehlíží „genocidu“ Ujgurů a tím pomáhají Pekingu. „Když můžeme o rok odložit olympiádu kvůli pandemii, jistě také můžeme o rok odložit olympiádu kvůli genocidě,“ řekl nedávno demokratický kongresman Jim McGovern. Republikánský senátor Mitt Romney zase v dubnu navrhl, aby se zákon o strategii amerického přístupu k Číně rozšířil o ustanovení týkající se diplomatického bojkotu zimních her.

Forbes podotýká, že výzva Pelosiové přišla den po zveřejnění otevřeného dopisu, v němž skupina lidskoprávních organizací vyzývá k úplnému bojkotu olympiády. I toto prohlášení Peking obviňuje z genocidy, jakož i z „frontálního útoku na demokracii“ v Hongkongu. Čínská vláda obvinění z kampaně proti muslimským menšinám odmítá.