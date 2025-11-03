Slovenský prezident navštíví Pavla a Babiše. Zajímá ho osud V4 i vznik vlády

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý při pracovní návštěvě Prahy sejde se svým českým kolegou Petrem Pavlem i s Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách. S Pavlem se Pellegrini setká u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice, oznámil Pražský hrad.
Pellegrini bude podle své kanceláře s Pavlem jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem, jakož i o možnostech zlepšení spolupráce v rámci uskupení Visegrádská čtyřka (V4) a Slavkovský formát. Kromě toho si Pellegrini a Pavel v Obecním domě během koncertu Státní filharmonie Košice připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.

Debata slovenského prezidenta s Babišem se podle Bratislavy zaměří na průběh vzniku nové české vlády a budoucí spolupráci Česka a Slovenska. Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepsali koaliční smlouvu a očekává se, že v čele kabinetu bude Babiš.

ANO, SPD a Motoristé podepsali smlouvu. Vládu chce Babiš do konce listopadu

Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že se po českých volbách zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že po vzniku nové české vlády Praha a Bratislava obnoví mezivládní konzultace. Ty loni přerušil kabinet premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými názory obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky. To se projevilo zejména v přístupu k vojenské pomoci Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Zatímco Ficova nynější vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, končící český kabinet řízený Fialou se angažoval v zajištění mimo jiné vojenských dodávek pro Ukrajinu.

Postoj k válce na Ukrajině ovlivnil také spolupráci zemí V4, do které kromě Česka a Slovenska patří ještě Maďarsko a Polsko. Slavkovský formát zase tvoří Česko, Slovensko a Rakousko.

Babiš jednal se slovenským ministrem, chce oživit spolupráci V4
