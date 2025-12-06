S Babišem jsme přátelé, řekl Pellegrini. Čeká zlepšení česko-slovenských vztahů

Slovenský prezident Peter Pellegrini věří ve výtečné vztahy s Českem a v obnovení mezivládních konzultací po jmenování předsedy hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. V diskusním pořadu slovenské veřejnoprávní stanice STVR také ocenil nedávnou návštěvu Bratislavy delegací v čele s novým šéfem Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). Se zástupci budoucí české opozice se sejít nehodlá.
„Já si s panem Andrejem Babišem tykám, jsme přátelé. Já mám s ním jen dobrou zkušenost. Pevně věřím, že ty vztahy i jeho přičiněním budou excelentní. Věřím, že bude premiérem, který zanedlouho rozhodne o opětovném návratu společných jednání vlád,“ uvedl Pellegrini.

Politické vztahy mezi Prahou a Bratislavou ovlivnilo loňské rozhodnutí kabinetu premiéra Petra Fialy přerušit mezivládní konzultace. Tento krok nyní končící česká vláda zdůvodnila tehdy rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

Pellegrini se sešel v Praze s Pavlem a Babišem. Sešli se na koncertě košické filharmonie

Slovensko po předloňském nástupu nynějšího kabinetu premiéra Roberta Fica například zastavilo ze státních zásob vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Fico také kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině. Český prezident jmenuje Babiše premiérem v úterý.

Pellegrini uvítal návštěvu Okamury, který spolu s několika poslanci vznikající české vládní koalice tento týden navštívil Slovensko. „První slova byla, že už přestane to, že nás bude Česká republika zase mentorovat, jak nás mentorovali poslední dva roky, že nebudou zasahovat do našich vnitrostátních záležitostí a že nás jako bratrský národ mají dále rádi a že chtějí vyslat jasný signál zlepšení vztahů,“ řekl Pellegrini.

Okamura na Slovensku. Doufám, že bude jmenován, představil Ficovi Turka

Například letos v září, krátce před českými sněmovními volbami, slovenští vládní politici kritizovali českého ministra vnitra Víta Rakušana za to, že se v Bratislavě zúčastnil opoziční demonstrace svolané proti návrhu nového konsolidačního balíčku Ficovy vlády. Rakušan tehdy uvedl, že na akci byl jako soukromá osoba. Poukázal rovněž na dřívější výroky Babiše a českého exprezidenta Miloše Zemana před slovenskými volbami.

Pellegrini řekl, že se nehodlá sejít se zástupci budoucí české opozice, která v reakci na uvedenou Okamurovu návštěvu Slovenska chystá vlastní cestu do Bratislavy.

Příští týden vyjedeme na Slovensko my, oznámilo pět stran příští opozice

„Když začnete přijímat opozici, tím nenápadně jakoby zasahujete do vnitropolitického boje. Nemyslím si, že bych jako prezident měl přijímat opoziční politiky z jakékoliv země, pokud nejde o autoritářský režim, kde přijetím opozice chcete vyslat signál, že ta země chce jít demokratickou cestou. Nevidím důvod, abychom se na oficiální úrovni setkávali s opozicí, tak by se měli chovat i naší sousedé,“ řekl Pellegrini.

Budoucí česká opozice opakovaně kritizovala, že se šéfem Sněmovny a lídrem hnutí SPD Okamurou jeli na Slovensko jen poslanci nastupující koalice, tedy vedle SPD také ANO a Motoristů.

