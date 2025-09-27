Vztahy Česka a Slovenska by se s Babišem zlepšily, myslí si Pellegrini

Pellegrini v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR tvrdil, že Slovensko je zneužíváno v české předvolební kampani. Favoritem na vítězství ve volbách do Sněmovny, které budou příští týden, je Babišovo hnutí ANO.
„Pokud dojde ke změně v čele vlády České republiky a pokud by se premiérem nové vlády stal Andrej Babiš, jsem přesvědčen, že se obnoví i konzultace české a slovenské vlády a že se výrazně zlepší i na politické úrovni vztahy mezi Slovenskem a Českem,“ řekl Pellegrini, kterému Babiš vyjádřil podporu loni v závěru kampaně před rozhodujícím druhým kolem přímé volby hlavy slovenského státu.
Kabinet českého premiéra Petra Fialy přerušil mezivládní konzultace s Bratislavou loni v březnu a v době, kdy byl Pellegrini ještě předsedou slovenské sněmovny a vládní strany Hlas-sociální demokracie. Uvedený krok česká vláda zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
Praha a Bratislava se rozcházejí zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Nynější vláda premiéra Roberta Fica dodávky zbraní Kyjevu ze státních zásob zastavila po svém předloňském nástupu do úřadu.
Pellegrini se přidal ke slovenským vládním politikům, kteří kritizovali účast českého vicepremiéra, ministra vnitra a předsedy STAN Rakušana na demonstraci, již do slovenské metropole minulý týden svolaly opoziční strany na protest proti novému konsolidačnímu balíčku vlády premiéra Fica.
Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár pak odmítl obhajobu Rakušana, že v uvedené záležitosti byl na Slovensku soukromě. Rakušan na shromáždění s projevem nevystoupil, podle fotografie držel transparent s nápisem „Jsme s vámi“ a s českou a slovenskou vlajkou.
„Když přijede místopředseda vlády a ministr vnitra na protest proti slovenské vládě, to je něco, co nemohu respektovat a tolerovat. Nedokážu si představit, jak by reagovala česká protistrana, pokud by náš člen vlády šel s transparentem demonstrovat proti premiérovi Fialovi. To překročilo všechny hranice. Doufám, že se to již nebude opakovat,“ řekl Pellegrini.
Podle něj je Slovensko také zneužíváno v české předvolební kampani a toto zatahování překročilo všechny meze, které byl ochoten tolerovat.
„Už když si v různých televizních pořadech, dokonce moderátoři veřejnoprávní České televize dovolí hanlivě se vyjadřovat o Slovensku, o Slovácích, o našem národě, když jsme už byli předmětem nějakých ztrapňování v rámci nějakých stand-up comedy nebo večerních zábavních pořadů, to je už něco, co nepatří mezi civilizované dva národy, jež se považují za bratrské,“ řekl Pellegrini. Podle něj cílem je spojovat vývoj na Slovensku s některými českými stranami.