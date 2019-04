Zveřejněním Pellovy pedofilní kauzy porušili mlčenlivost. Hrozí jim vězení

Kardinál Pell byl odsouzen letos v březnu k šesti letům vězení za sexuální zneužití dvou chlapců z církevního sboru v 90. letech. Pell obvinění odmítá a proti rozsudku se odvolal.



Australský soud o Pellově vině poprvé rozhodl už loni v prosinci, kdy soud zároveň vydal dočasné embargo na informace. Některá australská média nicméně tehdy uvedla, že vysoce postavený člověk byl shledán vinným z vážného zločinu. Australská média ale tehdy jméno kardinála neuvedla.

Embargo na informování o případu soud zrušil letos v únoru, kdy byl Pell uznán vinným a kdy zároveň soud zrušil obvinění, která měla být předmětem jiného soudu s Pellem.

Prokuratura australského státu Viktoria viní z porušení mlčenlivosti v této kauze 23 novinářů a 13 vydavatelů. Jsou mezi nimi například společnosti Nine Entertainment Co, Australian Financial Review či Macquarie Media. Společnost Nine obvinění odmítla a uvedla, že ji překvapilo. Macquarie Media to odmítla komentovat.

Podle učitele žurnalistiky z Griffithovy univerzity Marka Pearsona, jehož citovala agentura Reuters, tento případ mimo jiné dokazuje, jak zákony nestačí tempu vývoje publikování informací v globálním internetovém věku. Podle Pearsona ale soudy jen dělají svou práci. „Soudy musí dát najevo, že hájí spravedlivý proces a že lidé nemohou publikovat, co chtějí, pokud by to mohlo poškodit proces,“ uvedl také Pearson.

Za porušení soudního příkazu mlčenlivosti hrozí v Austrálii až pět let vězení nebo pokuty kolem 100 000 australských dolarů (asi 1,6 milionu korun) pro jednotlivce a skoro pětkrát tolik pro firmy.

K zastavení soudního řízení vyzvala mimo jiné americká nevládní organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ).