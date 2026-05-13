Naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná, vzkázala Čína

Otázka Tchaj-wanu, demokraticky spravovaného ostrova, který komunistická Čína považuje za součást svého území, se jistě dostane na pořad dvoudenních jednání mezi Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Tchajwanský prezident Laj Čching-te tento týden během konference v Kodani řekl, že Tchaj-wan je „suverénním, nezávislým národem“ a demokracií, která se nepodvolí nátlaku.
|
Čínská armáda nečekaně zastavila lety kolem Tchaj-wanu. Analytici netuší proč
Tchaj-wan je částí Číny, nikdy nebyl a nikdy nebude samostatnou zemí, uvedla ve středu mluvčí úřadu pro záležitosti Tchaj-wanu. „Bez ohledu na to, kolikrát Laj Čching-te své lži zopakuje, i kdyby to bylo tisíckrát, zůstanou lží a nikdy se nestanou pravdou,“ řekla.
„Naše odhodlání zabránit tchajwanské samostatnosti je pevné jako skála a naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná,“ dodala.
|
Čínský obrat po schůzce s tchajwanskou šéfkou opozice? Uvolnění vztahů má háček
Čína nikdy nevyloučila možnost použití síly s cílem získat Tchaj-wan pod svou kontrolu, ale upřednostňovala by „mírové sjednocení“. Spojené státy jsou nejdůležitějším tchajwanským spojencem a dodavatelem zbraní, oficiální diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi ale neexistují.
Loni v prosinci Trumpova administrativa ohlásila, že pro Tchaj-wan připravuje vojenskou techniku za 11 miliard dolarů (228 miliard korun).