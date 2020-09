Jde nám o uchování národní kultury a svobodu, tvrdí demonstranti Pegidy

„Demonstruji s Pegidou už pět let a její cíle jsou jasné a známé, a to zastavit islamizaci Evropy,“ řekl asi 70letý muž se zástavou v podobě německé orlice s nápisem „Německo je moje vlast, Německo je moje láska“. „Ve velkých městech je situace katastrofální. Jde nám o uchování národní kultury. To je, nebo bude problém všech evropských zemí, tedy i Čechů,“ dodal muž.

„Protestuji hlavně za svobodu. Proti sítím páté generace, které jsou nástrojem kontroly obyvatelstva, i proti povinnosti nosit roušky,“ řekl další demonstrant z tábora Pegidy, který stejně jako další jméno uvést odmítl. „Už v roce 2005 výzkumy univerzity v Mnichově dokázaly, že roušky nejsou účinné. Nezachytí 95 procent bakterií a virů,“ řekl. Dodal, že povinné nošení roušek zavání fašismem.



Mladí lidé se zahalenými tvářemi, často i kapucemi na hlavách a s rudými zástavami, byli vůči novinářům ostražití. Jednou z mála, kdo byl ochotný sdělit své jméno a vyjádřit se k demonstraci, byla Lorin z komunistické mládežnické organizace Revolution. „Přišli jsme sem, abychom vyjádřili odpor k pochodu Pegidy, což je z části rasistická a fašistická organizace. Městem pochodují každý týden, nebo každé dva týdny. A my sem chodíme, abychom proti tomu protestovali,“ řekla. „Nechceme jim nechat ulice,“ uvedla.



Pegida sama o sobě podle Lorin není problém. „Problémem je systém. Problémem je to, že lidé v nesnázích, kteří nyní kvůli krizi přicházejí o práci, snadno podlehnou rasistickým a fašistickým idejím a argumentům. Fašisti říkají, o místo jste přišli kvůli migrantům a cizincům. Ti lidé tomu uvěří,“ řekla.

Na dotaz, zda Německo zvládá uprchlickou krizi, kterou právě před pěti lety německá kancléřka Angela Merkelová Němcům slíbila ustát, rázně kroutí hlavou. „Za pět let se nic nezvládlo a ani žádný jiný stát v Evropě nic nezvládl, když na evropských hranicích stále umírají lidé, kteří prchají před násilnostmi a válkami,“ prohlásila Lorin s tím, že Evropa se po celou dobu jen „schovává za fasádu lidských práv“.