Brita, který sexuálně zneužil desítky dětí, našli ve vězení mrtvého

16:05 , aktualizováno 16:05

Britský pedofil Richard Huckle, odsouzený k dvaadvaceti doživotním trestům za zneužití desítek malajsijských dětí, byl ve vězení nalazen mrtev. Uvedl to mluvčí věznice ve Full Suttonu, kde si Huckle odpykával trest. Huckle se při procesu přiznal, že v letech 2006 až 2014 zneužil děti ve věku od šesti měsíců do dvanácti let.