Kněze odsoudili za zneužívání dětí. Řád jej poslal pomáhat do Afriky

Albanovi Alainovi bylo třináct let, když jej padesátiletý belgický kněz Luk Delft údajně sexuálně zneužil v táboře pro uprchlíky ve středoafrickém městě Kaga-Bandoro. „Je to hrozná věc, co mi udělal,“ řekl stanici CNN nyní sedmnáctiletý mladík.

Jako jiní katoličtí uprchlíci hledal Alain se svou rodinou útočiště poté, co je vyhnala muslimská milice. Přístřeší našli v táboře pro uprchlíky zřizovaném celosvětovou katolickou charitativní organizací Caritas.

Delft byl ředitelem organizace v Středoafrické republice a měl na starosti distribuci pomoci. „Zneužil své pozice k tomu, aby sodomizoval mého syna,“ je přesvědčen Albanův otec, Onono Alain.

Mladík byl neustále v knězově společnosti. „Kupoval mi oblečení, dával mi peníze,“ vypráví Alban. Podle Onona si kněz chlapce kupoval. Nestálo ho to příliš. Největší obnos, který Delft chlapci kdy dal, bylo 10 000 středoafrických franků, což je v přepočtu asi 390 korun.

Když CNN s obviněnými Delfta konfrontovala, kněz se pouze nervózně usmíval a řekl, že k nim nemá co povědět. Jméno Alban mu nic neříkalo.

CNN konfrontuje kněze, obviněného ze sexuálního zneužívání mladistvých. (3:14 až 5:04).

Policie uvedla, že s ohledem na probíhající vyšetřování případu nemůže říci, zda jej čeká trestní stíhání. Kněžský řád Salesiánů Dona Boska, pod který patří, jej zavolal zpět do Belgie, kde „je pod dohledem“. V řádu však zatím zůstává. CNN zjistila, že v rezidenci, kde řád sídlí, je škola.



Znepokojivá historie

Není to poprvé, kdy byl Delft obviněn ze zneužívání dětí. První takový případ byl podle CNN zaznamenán v roce 2001, kdy mu bylo 31 let a kdy působil jako dohlížitel v belgickém Gentu na salesiánské internátní škole Don Bosco Saint-Denis-Westrem. Tam zneužil minimálně dva chlapce ve věku 12 a 13 let.



Benoît, jeden z chlapců, tvrdí, že si zpočátku, když se jej kněz dotýkal na genitáliích, myslel, že jde o nějaký divný sen. Delft mu prý provedl orální sex. Hoch si všiml zvláštních hodinek a když se následují den otázal Delfta na čas, s hrůzou zjistil, že sen byl skutečný a že to byl kněz, kdo jej zneužil.

Spolu s dalším chlapcem šel za zástupcem ředitele školy Wimem Hanssensem, který si Delfta předvolal. Kněz se přiznal, že se dotýkal pohlavních orgánů chlapců. Hanssens jej okamžitě propustil.

O incidentu zpravil i místní hlavu salesiánského řádu, který provozoval školu. Hanseens má za to, že mu to nadělo v řádu problémy. Byl údajně přinucen rezignovat a pracovat jinde. Řád jeho obvinění odmítá.

Benoît řekl CNN, že jeho matka byla později pozvána na setkání s představiteli řádu, kteří chtěli vědět, zda podá oficiální stížnost. Tvrdili jí, že soudní řízení může být pro třináctileté dítě velice traumatizující a může trvat několik let. Matka nakonec stížnost nepodala.

Řád o Delftově provinění neinformoval policii. Namísto toho poslal kněze na jinou školu, kde pracoval jako vzdělávací koordinátor. Neměl přicházet do přímého pedagogického kontaktu s mladými lidmi. Přesto byl v roce 2008 s žáky poslán na školní výlet do města Lubumbashi v Demokratické republice Kongo.

O rok později bylo na jeho počítači nalezeno dětské porno. Delft byl odvolán ze školy, o jeho případu byli zpraveni představitelé řádu v Římě. Kněz přesto nebyl nikterak potrestán, naopak dále postupoval v kariérním žebříčku a jako ředitel salesiánské belgické charitativní organizace DMOS COMICE v roce 2010 navštívil smrtícím zemětřesením postižené Haiti.

Kněze přesto dostihly jeho hříchy. Jeho bývalý kolega z internátní školy upozornil policii na případy dětí, které Delft zneužil. Belgický soud si jej předvolal a v roce 2012 jej odsoudil za držení dětské pornografie a zneužití dětí na osmnáct měsíců do vězení a zakázal mu stýkat se s dětmi po dobu deseti let. Bylo mu též doporučeno, aby vyhledal odbornou pomoc.

Navzdory zákazu jej však řad poslal do Středoafrické republiky. Na fotkách stránek organizace Caritas a z Delftova osobního facebookového účtu je vidět, jak je kněz v kontaktu s dětmi, což je podle CNN přímé porušení soudního zákazu, který platí mezinárodně.

Carlo Loots, Delftův belgický supervizor, řekl CNN, že řád poslal Delfta do Afriky, ačkoliv si byl vědom toho, že kněz byl odsouzen za zneužívání dětí. Podle něj byl řád „naivní“, když se pokusil dát Delftovi druhou šanci. Loots tvrdí, že organizace má však málo jiných alternativ a přesun násilníka je často tou „nejlepší možnou alternativou s nejnižším rizikem“.

Podle Andrewa Azzopardiho, šéfa ochrany dětí v Caritas, je naprosto neakceptovatelné, aby někomu s tak problematickou historií, jakou má Delft, byla svěřena tak důležitá pozice v organizaci a aby vůbec měl přístup k dětem.

Sexuální zneužívání mladistvých v římskokatolické církvi

Římskokatolická církev dlouhodobě čelí obvinění, že nepodniká dostatečné kroky proti kněžím, kteří sexuálně zneužívají děti. Na únorovém katolickém summitu o ochraně nezletilých v církvi předseda německé biskupské konference Reinhard Marx uvedl, že církevní představitelé ničili či vůbec nezakládali dokumenty o sexuálním zneužíváním mladistvých duchovními. Oběti zneužívání podle něj byly často umlčovány.

Bezprecedentní summit svolal kvůli množství skandálů kolem sexuálního zneužívání v církvi papež František. Zúčastnilo se jej asi 190 nejvyšších církevních představitelů z různých zemí. Závazné závěry nebo závěrečný dokument z konference však nevzešly.

CNN upozorňuje, že situace v církvi je o to složitější, že náboženské řády mají poměrně velkou autonomii a řídí se vlastními pravidly. „Jestli nejsou sankce uvnitř komunity, pak není prakticky žádný způsob, jak je uvést,“ řekl CNN Hans Zollner, člen Papežské komise pro ochranu nezletilých, který je považován za jednoho z předních církevních odborníků v oblasti ochrany nezletilých před pohlavním zneužíváním.

Řád Salesiáni Dona Boska se zaměřuje především na výchovu mládeže. Podle Patrica Walla, odborníka na sexuální zneužívání dětí v katolické církvi, je to podstatný důvod, proč řád vykazuje největší procentuální podíl pachatelů sexuálního zneužívání mladistvých z všech náboženských řádů.