Roušky nám zakazovali. Dokud nepřišla nákaza, říká česká pečovatelka v Anglii

Pavla S., která si nepřála uveřejnit své příjmení kvůli strachu o ztrátu zaměstnání, pracuje jako agenturní pečovatelka v domovech pro seniory. Agentura pracovníkům dává směny po celém městě. „Staří lidé jsou velice náchylná skupina. O velkých rizicích nákazy v domově pro seniory se začalo hovořit až v polovině dubna,“ popsala Pavla.



„Před směnou měříme teplotu. O nákaze senioři ví, ale jsou klidní. Většina z nich situaci chápe a v domově se cítí v bezpečí. Roušky ani jiné pomůcky nosit nesmíme. Pouze v případě, pokud má senior příznaky a je v izolaci,“ vysvětlila v minulém týdnu Pavla. Vedení jim to odůvodnilo tak, že by seniorům s pokročilou demencí působily stres a vyvolávaly paniku.



„Dovolím si tvrdit, že je to tak i v ostatních zařízeních v Británii, protože se řídí doporučením WHO a NHS (britská Národní zdravotní služba, pozn. red.). Pokud bych trvala na roušce, nebylo by mi vyhověno,“ řekla pečovatelka ještě minulý týden.

Bylo to jen otázkou času

V pondělí se však situace změnila. „Máme nová opatření, protože se v našem zařízení u několika klientů objevil koronavirus. Pozitivní výsledky testů u dvou našich klientů, kteří neměli příznaky, zjistila nemocnice, kam byli před časem odvezeni z důvodu zranění,“ popsala změnu situace Pavla s tím, že pádům u seniorů s pokročilou demencí se nedá zabránit, i když využívají lůžka snížená až na podlahu nebo mají matrace kolem zdí.



„Od teď musíme mít roušku, rukavice a igelitovou zástěru. Klienti jsou ve svých pokojích, neprobíhají žádná setkání a aktivity, kde se senioři několikrát denně sešli s pracovníky, nebo jen seděli ve společných prostorech a sledovali televizi. V izolaci jsou úplně všichni. Ti, u kterých se prokázala nákaza, jsou ošetřovaní pouze vybranými pracovníky, kteří nepřijdou do kontaktu s ostatními seniory,“ uvedla.

„Vláda vůbec neřešila domovy důchodců. Byla to jen otázka času, kdy to v nich propukne. Můžu vidět na vlastní oči, jak rychle se nákaza šíří. O postupu státu jsem pochybovala od samého začátku. Napřed nám Boris (Johnson, britský premiér, pozn. red.) hlásal, že je potřeba promořit společnost virem a že mají lidé počítat s tím, že mohou přijít o členy svých rodin. Tohle mě opravdu šokovalo. Poté tomu dodala korunu jeho hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Jsem jejich přístupem i zdravotnictvím zklamaná,“ svěřila se Pavla.



Nákazy se nebojí a věří, že by se s nemocí poprala. Má však strach, že by mohla nakazit ostatní. Proto je klidnější, když v práci může nosit roušky a štíty a používat dezinfekci. Věří, že se jim v domově podaří zabránit dalšímu šíření viru a podaří se seniory uchránit.

Pavla také popsala situaci s rouškami v ulicích. Podle ní je lidé téměř nenosí. Při nákupu nebo procházce ji má málokdo. Do obchodu ale pouští jen jednoho člověka z rodiny a všude se dodržují dvoumetrové rozestupy. „Pokud máme roušku, koukají na nás jako na nakažené. A to proto, že WHO řekla, že ji mají nosit pouze nakažení. Lidé nedokážou pochopit, že rouškou chráníme ostatní a oni tou svou zase nás,“ zakončila.

Roušky nenoste

Infikovaní a mrtví V Británii se koronavirem nakazilo 152 tisíc lidí, přes 20 tisíc jich na covid-19 zemřelo. Britská média upozorňují, že skutečný počet lidí, kteří v zemi zemřeli kvůli šíření viru, je nejméně o několik tisíc vyšší. Do oficiálních denních statistik se totiž nezapočítávají úmrtí doma nebo v sociálních zařízeních. Zdroj: ČTK

Britská vláda ani média o rizicích onemocnění covid-19 pro seniory příliš neinformují.

Vláda Spojeného království lidem podle BBC nošení roušek nedoporučuje. Údajně ale zváží rady odborníků. Více než stovka lékařů napsala dopis, ve kterém uvádí, že jsou „šokováni nečinností státu nad nutností nosit roušky“. Podle nich je nelogické, když vláda radí lidem ji nosit pouze, pokud vykazují příznaky onemocnění.

Světová zdravotnická organizace nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v boji proti šíření koronaviru. Doporučuje nosit roušky pouze těm, kteří jsou nakaženi. Poukazuje na rizika, pokud si lidé roušky nesprávně snímají. Právě při tom se totiž mohou nakazit.