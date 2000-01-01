Když Severní Korea v roce 1987 zahájila stavbu hotelu Rjugjong v Pchjongjangu, režim v ní viděl projekt, který měl představit nejluxusnější hotel světa a symbol síly země, schopný konkurovat západním i asijským metropolím. Místo toho se stavba změnila v jeden z nejznámějších nedokončených stavebních projektů. Hotel nikdy plně nedokončili a hosté v něm dosud nepřespali, i proto si vysloužil přezdívku „Hotel zkázy“.
Severokorejský režim tehdy plánoval vytvořit luxusní hotel s více než 3 tisíci pokoji a několika otočnými restauracemi s panoramatickým výhledem na město. Otevření bylo původně plánováno už na začátek 90. let.
V roce 1992 stavba dosáhla své konečné výšky. Krátce poté však byly práce náhle zastaveny a budova zůstala dlouhá léta nedokončená.
Následujících šestnáct let dominoval panoramatu Pchjongjangu prázdný betonový objekt bez oken, se stavebním jeřábem na střeše. Hotel se zároveň téměř neobjevoval v oficiálních materiálech a fotografiích města.
Hlavním důvodem zastavení projektu byly ekonomické problémy země. Po rozpadu Sovětského svazu se Severní Korea dostala do hluboké hospodářské krize a financování rozsáhlé stavby se ukázalo jako neudržitelné.
Hotel Rjugjong se tak stal symbolem nedokončených megalomanských projektů. Dlouhou dobu byl označován za nejvyšší neobydlenou budovu na světě.
Další výraznější změna přišla až v roce 2008. Egyptská společnost nechala budovu pokrýt sklem a kovovými panely, což výrazně změnilo její vnější vzhled.
Podle několika zahraničních návštěvníků však interiér zůstal z velké části nedokončený. Britský průvodce Simon Cockerell například uvedl, že uvnitř bylo stále vidět mnoho odkrytého betonu.
Dnes je hotel známý především díky LED osvětlení a velkým světelným projekcím na fasádě. Není ale jasné, v jakém technickém stavu se budova nachází ani zda se někdy skutečně otevře veřejnosti.
