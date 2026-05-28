OBRAZEM: Severokorejská ostuda. V hotelu zkázy o sto patrech doteď nikdo nespal
Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková
Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...
Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo
Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...
Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?
Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...
Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se
Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...
Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo
Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...
Lék není ve větší regulaci, říká Kupka. Poslanci jednají o podpoře bydlení
Poslanci rozhodují o přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. „Lék není ve větší regulaci, ale ve větší a systémové komunikaci s lidmi,“ řekl...
Seniorovi praskla výduť aorty. Praktik kvůli němu otevřel ordinaci a zachránil ho
Život pacienta z Trutnovska visel na vlásku, přesto se ho povedlo zdravotníkům zachránit. I když byl svátek, praktický lékař seniora vyšetřil a našel závažnou komplikaci, prasklou výduť aorty....
Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna
Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...
Podobné útoky si nenecháme líbit, reaguje prezident Pavel na ruský dron v Rumunsku
Zásah obytného domu v rumunském Galati ruským dronem vyvolal ostrou reakci českých politických špiček. Podle prezidenta Petra Pavla je incident zcela nepřijatelný a vyžaduje silnou mezinárodní...
Nenechávám se unášet fantaskními představami, hlásí Kouklová k nové etapě
Novou pracovní etapu právě naplno spouští herečka Nikol Kouklová, někdejší manželka Karla Heřmánka mladšího. V pátek má v pražském divadle Metro premiéru novinka Prádelna v Brooklynu, kterou režijně...
Vzkříšení Zootu. Oděvní značku koupila firma miliardářů Pavlíčka a Španěla
Investiční skupina SPM oznámila odkup ochranných známek a webových domén módní značky Zoot. Cílem nových vlastníků je značce postupně vrátit pozici na českém módním trhu. Zoot se má postupně...
Kyslík pro ruskou propagandu. Kyjev pojmenoval jednotku po nacionalistech, Poláci zuří
Polský prezident Karol Nawrocki i polská diplomacie se ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, díky kterému ukrajinská vojenská jednotka dostala čestný titul Hrdinové...
Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna
Konflikt dvou řidičů v pátek dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje.
Ruský dron dopadl na dům v Rumunsku. Bukurešť volá po mezinárodní reakci
Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galati u hranic s Ukrajinou jsou značné...
Drama v pekárně. Hasiči rozebrali násypku na těsto, ženě se tam zasekly nohy
Náročný zásah mají za sebou hasiči, zdravotníci i policisté v Myslince na Plzeňsku. Společně pomáhali pracovnici pekárny, která měla obě nohy zaseknuté v násypce na těsto.
ODS chce, ať šéfka státní služby prověří postupy kolem dotací pro Agrofert
Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda...
VIDEO: Do každé ruky jeden rámeček a šup do tmy. Zloděj kradl u včelího domečku
Policisté prověřují oznámenou krádež od včelího domečku, od kterého zloděj v noci odnosil několik dřevěných nástavků včelích úlů. Pachatele zachytila bezpečnostní kamera, může se přihlásit na linku...