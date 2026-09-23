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Cílil spíš na voliče. Důležitá témata zazněla, soudí Pavel o Trumpově projevu v OSN

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  6:28
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. (20. září 2026) | foto: ČTK

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
Prezident Petr Pavel se v New Yorku mimo jiné setkal s generálním tajemníkem...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
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Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na zahájení rozpravy Valného shromáždění OSN byl podle české hlavy státu Petra Pavla zaměřený více na americké publikum před listopadovými volbami než na publikum globální. Pavel to v New Yorku řekl českým novinářům. Mnohá z témat se podle něj dala očekávat, stejně jako Trumpův tón.

„Byl tam silný apel na rázné akce proti Íránu, ale zazněla tam vlastně všechna ta témata, o kterých se budeme bavit,“ uvedl Pavel.

Trump v projevu varoval, že by mohl Írán zničit. Zdůraznil, že nepřipustí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Věří, že islámská republika bude chtít se Spojenými státy po amerických listopadových volbách uzavřít dohodu.

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Americký prezident se v projevu věnoval i tématu umělé inteligence (AI), která má podle něj větší potenciál než průmyslová revoluce. Prohlásil, že Spojené státy chtějí tuto příležitost využít.

Varování před AI označil za mystifikaci a k možným obavám uvedl, že vše pečlivě sleduje americké ministerstvo spravedlnosti. Rovněž řekl, že chce AI přejmenovat na super inteligenci (SI).

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Pavel se v úterý na okraj Valného shromáždění zúčastnil akce zaměřené na ochranu práv dětí v době umělé inteligence, kterou společně s dalšími partnery pořádal francouzský prezident Emmanuel Macron. Novinářům prezident následně řekl, že společná vůle k regulaci je výrazně silnější, pokud jde o děti.

„Všichni máme děti, všichni nebo většina z nás má i vnoučata a cítíme odpovědnost za to, co se s mladými lidmi na sítích a v umělé inteligenci děje,“ prohlásil. Věří, že větší odpovědnost bude na straně technologických společností. Je podle něj otázkou krátkého času, kdy se začnou přijímat opatření chránící před negativními vlivy umělé inteligence nejen děti, ale i všechny ostatní.

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Český prezident vystoupí v OSN s národním projevem ve středu a právě rizika spojená s rozvojem nových technologií by měla být jedním z jeho hlavních témat. Věnovat se má i nutnosti reformy OSN, o které podle něj v projevu hovořil i Trump. Ten ale podle Pavla zdůrazňoval především nutnost efektivity ve vztahu k vynakládaným zdrojům.

Česko pak podporuje reformu ve formě rozšíření Rady bezpečnosti OSN tak, aby lépe reflektovala současný svět, uvedl Pavel.

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