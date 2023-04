Ukrajinci vědí, že musí vyhrát. Rusko stále nenašlo smysl války, míní Pavel

„Člověk by řekl, že po více než roce a čtvrt velice drsné války a mnoha obětech, velká část země je zničena téměř do základu válkou, budou ti lidé tady trošku frustrovaní, rezignovaní, ale to není pravda. Já myslím, že mnoho lidí v našich zemích je válkou frustrováno víc, než jsou místní. Místní jsou prostě nezlomně přesvědčení o tom, že tuhle válku vyhrají,“ řekl Pavel v rozhovoru pro ČT.

Ukrajinci si podle něj rozhodně nedělají sebemenší iluze o tom, že by se s Ruskem dalo domluvit. „Že by se Rusko chovalo hezky, když se my budeme chovat hezky k němu. Oni prostě vědí, že v situaci, v jaké jsou teď, musí vyhrát. Protože jinak se jim to dříve nebo později vrátí zpátky,“ míní.

Zároveň uvedl, že Rusko ještě nenašlo smysl války. „Rusko se snaží vysvětlit vlastním občanům, že je to jejich životní zájem, hlavní bezpečnostní zájem, ale málokdo tomu v Rusku věří. Protože nemají jinou alternativu, tak podporují své vedení, primárně proto, že jsou patrioti, možná bychom řekli z našeho pohledu spíš nacionalisti,“ řekl prezident.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má podle Pavla naprosto unikátní cit pro situaci. To se potvrdilo i při jejich osobním setkání. Pavel také prozradil, že si při vzájemné schůzce začali tykat. „Já si myslím, že když si dva lidé rozumí a mluví na stejné frekvenci, tak je to jednodušší, když se mohou oslovovat křestním jménem,“ řekl Pavel.

„Když jsme nabyli v průběhu rozhovoru dojmu, že si rozumíme, že nemá smysl, abychom se nějak příliš zdržovali formalitami, tak i vzhledem k tomu, že jsem starší, tak jsem mu navrhl, že bychom mohli tyhle formality přeskočit. A nedalo mi to moc práce ho přemluvit,“ dodal.

Oba prezidenti také jednali o přípravě na ofenzivu a také o další české podpoře. „Není to vůbec jednoduché, protože sehnat tolik obrněné techniky, munice, ručních zbraní, prostě ty možnosti se tenčí a bohužel ani Západ není se svou obrannou produkcí nastaven na válečný stav, takže i ten přechod na nějakou krizovou variantu obranného průmyslu v západních zemích včetně naší trvá měsíce. A Ukrajina to teď samozřejmě cítí jako deficit,“ řekl Pavel.

„Jestli se podaří shromáždit dostatečnou sílu, tak to bude v tomto roce opravdu jednou, protože tak velkou ofenzivu už Ukrajina nebude v tomto roce schopná zopakovat,“ doplnil.

Český prezident v sobotu, druhý den své návštěvy Ukrajiny, jednal ve městě Dnipro na východě země mimo jiné s oblastním šéfem Serhijem Lysakem. Podle Pavla je nyní hlavní posunout se od pomoci ke spolupráci, jež by se mohla rozvinout ve zdravotnictví, vzdělávání, výzkumu či energetice. V Dněpropetrovské oblasti, významně zaměřené na průmysl, chce Česko také kvůli lepší spolupráci otevřít generální konzulát. Podle prezidentovy mluvčí Markéty Řehákové je Pavel první zahraniční prezident, který se po ruské invazi vydal na východ Ukrajiny.