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AfD sílí, německé tradiční strany ztrácejí voliče a spolu s tím se vrací otázka, zda dnešní vývoj připomíná události, které před sto lety předcházely nástupu nacistů. Pavel Polák takové srovnání odmítá. „Já tato srovnání nemám rád, protože jsou zavádějící,“ řekl v Rozstřelu.
Podle bývalého zpravodaje v Německu na druhou stranu nelze přehlížet, jak se AfD vyjadřuje o nacistické minulosti. Připomněl výrok jejího bývalého spolupředsedy Alexandera Gaulanda, který nacistické období německých dějin relativizoval a označil jej za „ptačí trus“. Strana podle Poláka také tvrdí, že se Německo za svou minulost omlouvalo už dost a mělo by být na své dějiny hrdé.
„Jsou tam věci, které jsou pro sousední státy Německa mírně znepokojující,“ uvedl. AfD podle něj do velké míry usiluje o obnovení národní hrdosti. Přímou paralelu s NSDAP však odmítá. Připomněl, že dnešní Německo není v hospodářské ani politické situaci, v jaké bylo na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. „Ty situace jsou zkrátka zásadně odlišné,“ zdůraznil.
AfD podle Poláka navíc postupně mění svou podobu. Na východě Německa je v její politice výraznější nacionalismus, zatímco na západě se část strany více soustředí na hospodářská témata. V posledních letech však podle něj uvnitř AfD získávají převahu radikálnější síly. Zároveň už dávno nejde pouze o východoněmecký fenomén: strana oslovuje voliče i na západě země, jak ukazují poslední zemské volby.
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Důvodem je také nespokojenost se stavem Německa. Polák zmínil ekonomiku, bezpečnost, zdravotnictví i veřejnou infrastrukturu. Obavy z budoucnosti podle něj pociťují nejen voliči AfD, ale i příznivci zavedených stran. AfD na tuto náladu odpovídá příslibem rychlé a zásadní změny.
CDU je podle Poláka v panice
Růst AfD současně staví křesťanské demokraty před stále těžší otázku: jak dlouho lze odmítat jakoukoli spolupráci se stranou, jejíž podpora roste? CDU vůči AfD udržuje takzvanou protipožární zeď. Polák se domnívá, že s dalším oslabováním politického středu poroste tlak na její přehodnocení. Jde ale o jeho odhad budoucího vývoje, nikoli o změnu současného postoje CDU.
Za kancléře Friedricha Merze podle něj průlom nenastane. „Poměrně jasně tvrdil, že s AfD spolupracovat prostě nebude. A myslím, že to je postoj, který po dobu jeho politické kariéry bude i nadále zastávat. S ním tato změna nepřijde.“
Obě strany podle kancléře dělí zásadní programové rozdíly, například v přístupu k evropské integraci.
Na místní úrovni se však podle Poláka jejich politici při rozhodování o praktických otázkách již setkávají a někdy hlasují stejně. AfD navíc podle jeho výkladu neusiluje o to, aby se jednou stala menším partnerem CDU.
Chce křesťanské demokraty oslabit natolik, aby sama převzala vedoucí postavení na německé pravici. „AfD v podstatě vychází všechno, co si strategicky naplánovala. Vychází to do puntíku,“ řekl Polák. CDU je podle něj kvůli ztrátě podpory „v naprosté panice“.
Berlínská Levice uspěla s bydlením
Proměna německé politiky se neodehrává jen na pravici. Berlínské volby vyhrála Die Linke, která podle Poláka získala mladé voliče především tématem dostupného bydlení. „To, s čím Die Linke zvítězila v Berlíně, nebyla žádná promigrační témata,“ upozornil.
AfD a Die Linke mají podle něj v řadě věcí opačné postoje, zejména k migraci. Spojuje je však kritika zavedených stran, snaha o vystoupení z NATO a odpor k pokračující německé podpoře Ukrajiny. Obě také dokážou účinně oslovovat voliče na sociálních sítích.
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Berlínské vítězství přineslo Die Linke i potíže při jednání o možné koalici. Polák upozornil na problém s antisemitismem v části její berlínské organizace, zejména v Neuköllnu, kde je početná muslimská komunita. Zdůraznil přitom rozdíl mezi oprávněnou kritikou izraelské vlády a projevy nenávisti vůči Židům.
Vzestup AfD na jedné straně a úspěch Die Linke na druhé vnímá Polák jako projev širší změny. Velké strany, které dříve určovaly podobu německé politiky, ztrácejí převahu. Voliči žádají změnu, zatímco sestavit stabilní většinu a prosadit reformy je pro tradiční strany stále obtížnější.
Jak si vede strana Sahry Wagenknechtové, která se od Die Linke odštěpila? Proč se na povolebním večírku berlínské Levice řešila přítomnost člena známého klanu Remmo? A mohl by se jednou postoj CDU ke spolupráci s AfD změnit? I na tyto otázky odpovídal Pavel Polák v Rozstřelu na iDNES.cz.