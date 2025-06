Spojené státy zažívají napětí, které není jen politické, ale i sociální. Rozdělení mezi příznivce a odpůrce prezidenta Donalda Trumpa je podle Pavla Nováka, zpravodaje Českého rozhlasu ve Washingtonu, velmi citelné.

„Na venkově má Trump velkou podporu, ve velkých městech naopak převažují demokraté,“ popisuje Novák.

Rozdělená Amerika a hlasití Trumpovi stoupenci

Rozpory jsou podle něj vidět i během veřejných akcí. „Na vojenské přehlídce ve Washingtonu byli nadšenci do armády, ale také zapálení stoupenci Trumpa. Ale na demonstraci proti němu ve Virginii jsem viděl transparenty s obavami o demokracii, lidská práva i vztahy se světem.“

„Organizátoři odhadují, že se ve stejnou dobu, kdy probíhala vojenská přehlídka, zúčastnilo demonstrací asi pět milionů lidí. To číslo se nedá přesně spočítat ani ověřit, ale v měřítku celé Ameriky, která má kolem 340 milionů obyvatel, to zase tak ohromné číslo není,“ doplňuje zpravodaj.

Podle něj je vizuálně vidět, že podporovatelů Donalda Trumpa je hodně a jsou hlasití. „Ti, kdo mu naopak nedůvěřují, nejsou tolik slyšet. Když se shromáždění nekonají koordinovaně, nejsou moc velká, rozhodně ne statisícová. A pak je tu tichá společnost – lidé, kteří se nevyjadřují veřejně – a ta je dost početná.“

Podle Pavla Nováka však v tuto chvíli naštěstí nehrozí otevřený konflikt mezi oběma skupinami, v Rozstřelu odmítl, že by hrozila dokonce občanská válka. „Lidé sice mají zbraně, ale myslím, že do boje by nešli. Společnost má k občanské válce pořád ještě daleko.“

Kultura amerického násilí

Zároveň ale upozorňuje na zakořeněnou kulturu násilí v americké společnosti. „USA mají historii atentátů i útoků ve veřejných prostorách. Na prezidenty Lincolna nebo Kennedyho. Letos se znovu objevily útoky na politiky – třeba na manžela Nancy Pelosiové nebo na dům guvernéra Pensylvánie,“ konstatuje Novák.

Donald Trump podle něj situaci spíš vyhrocuje. Podobně jako svého času Miloš Zeman si i on přivlastňuje práva, která mu podle ústavy nenáleží.

„Pokud by chtěl prezident ústavu měnit, potřeboval by na to velkou kvalifikovanou většinu v celém Kongresu, a tu není snadné získat. Proto se snaží jít různými oklikami a obcházet zákony – což je dost zjevné. Soudy mu ale takové kroky následně shazují ze stolu,“ míní Novák.

„To jsou takové královské manýry, kdy se snaží vládnout pomocí dekretů. Ty sice chvíli platí, ale soudy je následně zneplatní. A to se lidem rozhodně nelíbí – že se prezident snaží využívat právní mezery a obejít kontrolu Kongresu. Zkouší, kam až může zajít,“ doplňuje zpravodaj.

Rostou ceny potravin

Ekonomická situace se podle Nováka začíná projevovat zejména u méně majetných Američanů. „Ceny potravin rostou. Například kozí sýr, který ještě před pár týdny stál 1,99 dolaru, teď stojí 2,09 dolaru. Podražilo i ovoce z Mexika kvůli clům.“

Zvýšený zájem je i o pomoc z potravinových bank. „Známý, který jejich pomoc využívá, mi říkal, že se musí hlásit co nejdřív, jinak se na něj nedostane. Fronty jsou delší,“ říká Novák s tím, že mnoho lidí žije doslova z výplaty do výplaty.

Podle něj někteří lidé, kteří volili Trumpa, svého rozhodnutí litují. „Brblají, že si takovou Ameriku nepředstavovali. A to jsme teprve tři měsíce od jeho nástupu do funkce.“

Důvěra ve stát a jeho instituce podle Nováka klesá. „Lidé nevěří, že Kongres nebo Nejvyšší soud situaci zvládne. Demokraté nevědí, kdo by mohl Trumpovi čelit. Možná guvernér Gavin Newsom, ale zatím tu chybí silná alternativa,“ uzavírá zpravodaj v USA.