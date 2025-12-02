Město nechalo dočasně postavit kluziště uprostřed náměstí. Tak nešťastně, že mantinely a plexisklo uvěznili bronzovou sochu Pavarottiho po kolena „v ledu“.
„Nečekala jsem, že město dovolí takové zacházení s památkou a obrazem člověka, který proslavil Itálii po celém světě,“ řekla vdova deníku Il Resto del Carlinu. Radu města obvinila z absurdního rozhodnutí.
Starosta Andrea Biancini v reakci uvedl, že nechtěl nikoho urazit. Připustil, že rada města udělala chybu.
Přitom ještě 29. listopadu právě starosta zveřejnil upravený obrázek Pavarottiho sochy hrající hokej s hashtagem #DaiUnCinqueAPavarotti. (tedy ve volném překladu vyzval bruslaře, aby si „plácli s Pavarottim), píše BBC.
Bronzovou sochu v životní velikosti v Pesaru odhalili v dubnu 2024, pěvec ve městě často trávil dovolenou. Tenor tu měl vilu a stal se čestným občanem.
Biancini listu, který incident označil jako „Pavarotti na ledě“, řekl, že když se seznámil s plány na kluziště, byl ujištěn, že se projekt sochy nijak nedotkne. Až později zjistil, že projektanti byli nuceni konstrukci změnit. Dodal však, že kluziště v této fázi nebude možné upravit.