Socha Pavarottiho po kolena v ledu rozčílila vdovu. Zesměšnili jste ho, volala

Autor:
  8:04
Starosta italského Pesara se omluvil vdově po legendárním operním pěvci Lucianu Pavarottim poté, co město kolem jeho sochy nechalo postavit ledovou plochu. Vdova po Pavarottim Nicolettta Mantovaniová to pro místní média označila za zesměšnění jejího zesnulého manžela.

Město nechalo dočasně postavit kluziště uprostřed náměstí. Tak nešťastně, že mantinely a plexisklo uvěznili bronzovou sochu Pavarottiho po kolena „v ledu“.

„Nečekala jsem, že město dovolí takové zacházení s památkou a obrazem člověka, který proslavil Itálii po celém světě,“ řekla vdova deníku Il Resto del Carlinu. Radu města obvinila z absurdního rozhodnutí.

Starosta Andrea Biancini v reakci uvedl, že nechtěl nikoho urazit. Připustil, že rada města udělala chybu.

Luciano Pavarotti

Přitom ještě 29. listopadu právě starosta zveřejnil upravený obrázek Pavarottiho sochy hrající hokej s hashtagem #DaiUnCinqueAPavarotti. (tedy ve volném překladu vyzval bruslaře, aby si „plácli s Pavarottim), píše BBC.

Bronzovou sochu v životní velikosti v Pesaru odhalili v dubnu 2024, pěvec ve městě často trávil dovolenou. Tenor tu měl vilu a stal se čestným občanem.

Biancini listu, který incident označil jako „Pavarotti na ledě“, řekl, že když se seznámil s plány na kluziště, byl ujištěn, že se projekt sochy nijak nedotkne. Až později zjistil, že projektanti byli nuceni konstrukci změnit. Dodal však, že kluziště v této fázi nebude možné upravit.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

„Pán zastřelil škodnou.“ Turek zlehčoval vraždu dvou lidí, řešila to policie

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Policie prověřovala poslance a kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka (za Motoristy) kvůli komentářům, které sdílel na svých sociálních sítích. V nich měl zlehčovat vraždu dvou...

2. prosince 2025  8:58

Vánoční tramvaj v Plzni už zase jezdí, na den ji vyřadila porucha

Plzeňská vánoční tramvaj letos připomíná chaloupku. na kolejích.

Plzeňská vánoční tramvaj, která kvůli závadě přestala v pondělí dopoledne jezdit, je už od úterního rána znovu v provozu. Technici dopravních podniků ji přes noc opravili. Cestujícím bude dělat...

1. prosince 2025  15:21,  aktualizováno  2. 12. 8:51

Ve Vysočanech uvázl kamion pod mostem. Nehoda zkomplikovala dopravu

Uvázlý kamion pod mostem komplikuje dopravu ve Vysočanech. (2. prosince 2025)

Nákladní vozidlo, které se zaseklo pod železničním mostem, dnes ráno značně zkomplikovalo dopravu v pražských Vysočanech. Vlaky, které po mostě jindy jezdí, byly nahrazeny autobusy MHD. Zpoždění však...

2. prosince 2025  8:19,  aktualizováno  8:36

Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski

Koncert kapely Chinaski 30 v O2 areně k výročí vydání prvního alba (11....

Skupina Chinaski pokřtila v prostorách Radiocafé v budově Českého rozhlasu dvojalbum 1. symfonická se záznamem květnového koncertu ve Foru Karlín, kde vystoupila společně se Symfonickým orchestrem...

2. prosince 2025  8:24

Socha Pavarottiho po kolena v ledu rozčílila vdovu. Zesměšnili jste ho, volala

Italské město postavilo kolem Pavarottiho sochy kluziště

Starosta italského Pesara se omluvil vdově po legendárním operním pěvci Lucianu Pavarottim poté, co město kolem jeho sochy nechalo postavit ledovou plochu. Vdova po Pavarottim Nicolettta Mantovaniová...

2. prosince 2025  8:04

Budapešť proti Orbánovi. Tisíce lidí vyšly do ulic, akci svolal starosta

Demonstranti pochodují 1. prosince 2025 k sídlu maďarského premiéra Orbána v...

Tisíce lidí v pondělí v centru Budapešti přišly na protivládní demonstraci, kterou svolal starosta maďarské metropole Gergely Karácsony. Ten požaduje po vládě premiéra Viktora Orbána, aby městu...

2. prosince 2025  7:46

Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu ze země, ta už uplynula

Donald Trump (vlevo) a Nicolás Maduro.

Americký prezident Donald Trump během nedávného telefonátu s Nicolásem Madurem tohoto autoritářského vůdce Venezuely vyzval, aby do týdne s rodinou opustil zemi. Lhůta uplynula před týdnem v pátek,...

2. prosince 2025  7:01

Okamura letí na Slovensko. Sejde se s Ficem, bere s sebou i Turka s Macinkou

Předseda Sněmovny s SPD Tomio Okamura přichází na koaliční jednání zástupců...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Předseda Sněmovny Tomio Okamura v úterý odlétá na svou první zahraniční cestu. V Bratislavě se odpoledne sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem i prezidentem Peterem Pellegrinim. Šéfa SPD...

2. prosince 2025

Astronomové upřesnili dávný výbuch hvězdy díky básni z 12. století

Na tomto snímku je supernova Cassiopeia A, rozpínající se koule hmoty a energie...

Supernova je mohutná vesmírná exploze, při níž umírající hvězda na čas zazáří jasněji než celá galaxie. Astronomové dnes tyto jevy pravidelně sledují moderními teleskopy. Všechny ale pocházejí z...

2. prosince 2025

Pavel pozval kandidáty do vlády Schwarz Bařtipánovou, Metnara a Bednárika

Prezident republiky Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů...

Trojici kandidátů do vznikající vlády Andreje Babiš si na Pražský hrad pozval prezident Petr Pavel. Ke konzultacím k němu zamíří kandidát na ministra vnitra za ANO Lubomír Metnar, Zuzana Schwarz...

2. prosince 2025  5:50

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?

Ve spolupráci
Foto objektu: Roubenka Na sjezdovce

Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...

2. prosince 2025

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.