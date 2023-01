Soud zveřejnil záběry z útoku na manžela Pelosiové, muž útočil kladivem

Videozáznam útoku zachycuje okamžiky, kdy se policisté přiblížili k domu Pelosiových v San Franciscu, vstoupili do něj a našli útočníka s Pelosim v pyžamu, jak stojí u dveří, každý s rukou na velkém kladivu. Poté, co je policisté vyzvali, aby ho odhodili, vetřelec získal nad nástrojem kontrolu a udeřil jím do hlavy Pelosiho, ačkoli k samotnému úderu došlo mimo záběr kamery. Oba policisté se poté vrhnou dovnitř a muže se pokusí zadržet, zatímco Pelosi leží nehybně na boku.

Nově zveřejněné důkazy obsahují také části telefonátu Pelosiho na tísňovou linku z 28. října, jakož videozáznam z bezpečnostních kamer, na němž je vidět, jak útočník rozbíjí skleněné okno, aby se dostal do domu.

Michael Bott @TweetBottNBC WARNING: GRAPHIC VIDEO



SFPD Body camera footage released today showing the attack on Paul Pelosi. https://t.co/7tFomSmkCj oblíbit odpovědět

Manžel známé političky musel po útoku podstoupit operaci kvůli fraktuře lebky, utrpěl také zranění paží a rukou. Demokratka Pelosiová v době napadení byla i se svou ochrankou ve Washingtonu, i když měla být původním terčem útočníka, kterého policie identifikovala jako Davida DePapeho.

DePape čelí obvinění z mnoha trestných činů, včetně pokusu o vraždu a útoku se smrtící zbraní. V případě odsouzení mu hrozí doživotní vězení. Svou vinu nepřiznal.

Policistka Carla Hurleyová, která DePapeho zatýkala, uvedla, že chtěl zaútočit i na další osobnosti, včetně herce Toma Hankse nebo kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Muž krátce po zatčení vypověděl, že chtěl zaútočit na Pelosiovou, protože byla „druhá v pořadí na prezidentský úřad“. Úřady rovněž uvedly, že DePapeho přitahovaly konspirační teorie a svou výpravu do domu Pelosiových považoval za „sebevražednou misi“.

Soud záběry zveřejnil poté, co se koalice tiskových agentur, včetně agentury AP, snažila získat přístup k důkazům, které prokuratura minulý měsíc přehrála u soudu. Sanfranciské státní zastupitelství odmítlo novinářům důkazy zpřístupnit, soudce ale v pátek rozhodl, že pro to není důvod.

Útok se odehrál krátce před volbami do Kongresu USA a vyvolal obavy z politického násilí s ohledem na nepokoje z 6. ledna 2021, při nichž dav stoupenců končícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa vpadl do Kapitolu s cílem zabránit zákonodárcům v potvrzení volebního vítězství demokrata Joea Bidena.