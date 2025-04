Někdejší šéf Projektu 2025, který je neformálním manuálem pro současnou americkou administrativu, i přes turbulentní vstup Donalda Trumpa do Bílého domu stále věří v jeho vizi. Paul Dans v obsáhlém textu pro magazín The Economist dává nahlédnout do myšlenkových pochodů současného prezidenta. Fáze ničení je podle něj nutná pro přestavbu Ameriky.