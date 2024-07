Patrioti von der Leyenovou nepodpoří. Reprezentuje vše, co je špatně, tvrdí

Frakce Patrioti pro Evropu má 84 členů z 12 zemí a stala se tak třetí nejsilnější politickou skupinou v Evropském parlamentu. V jejím čele stojí šéf francouzského Národního sdružení (RN) Jordan Bardella, jednou z místopředsedkyň je i česká europoslankyně zvolená ze hnutí ANO Klára Dostálová. Z Česka je členy frakce sedm europoslanců z ANO a dva europoslanci z Přísahy a Motoristů Filip Turek a Nikola Bartůšek.

„Patrioti nebudou hlasovat pro Ursulu von der Leyenovou, protože reprezentuje všechno, co bylo špatné na předchozí unijní exekutivě,“ uvedl mluvčí frakce Alonso de Mendoza na společné tiskové konferenci s mluvčími ostatních politických skupin i představiteli tiskového oddělení EP.

Zmínil zejména přístup von der Leyenové k řešení problematiky migrace, ale i takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal). Ta podle mluvčího vedla ke zhoršení situace jak v průmyslu, tak i pro farmáře či běžné spotřebitele. „S Ursulou von der Leyenovou v čele Evropské komise nenastane žádná změna,“ dodal.

Mluvčí nejsilnější lidovecké frakce EPP Pedro López de Pablo naopak prohlásil, že jejich europoslanci za svou kandidátkou na šéfku Evropské komise stojí.

Ursula von der Leyenová doufá i v podporu europoslanců z frakce socialistů a demokratů (S&D) a liberálů z Renew Europe (Obnova Evropy). Mluvčí obou politických skupin sice podporu naznačili, nicméně jen výměnou za to, že do programu Evropské komise na příštích pět let budou začleněny i jejich požadavky.