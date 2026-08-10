Papírování a obavy amerických zbrojařů. Co brzdí výrobu Patriotů pro Kyjev

Ukrajina a Spojené státy vysílají odlišné signály ohledně licence na výrobu střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Podle zákulisních informací se američtí zbrojaři obávají, že by ukrajinští výrobci mohli střely vyrábět rychleji a levněji. Jednání mezi Washingtonem a Kyjevem však pokračují a jednou z možností je i výroba některých komponentů na Ukrajině a jejich kompletace v Německu.
Dostane Ukrajina licenci na výrobu střel do systémů Patriot, nebo ne? Odpověď stále není jasná a z USA i Ukrajiny přicházejí různá stanoviska.
Expert uvedl, že státy na Blízkém východě k sestřelení jedné nepřátelské střely někdy odpalují čtyři až osm interceptorů. Ukrajinci podle něj dosahují poměru přibližně jedna ku jedné.