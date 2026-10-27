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První mimo USA. Střely pro protiraketové systémy Patriot bude servisovat Polsko

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  17:34
V Polsku vznikne servisní centrum pro střely PAC-3 do systémů protiraketové...

V Polsku vznikne servisní centrum pro střely PAC-3 do systémů protiraketové obrany Patriot, oznámila náměstkyně polského ministra obrany Magdalena Sobkowiaková-Czarnecká. (27. října 2026) | foto: Magdalena Sobkowiaková-Czarnecká/X

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V Polsku vznikne servisní centrum pro střely PAC-3 do systémů protiraketové obrany Patriot. V úterý to oznámila náměstkyně polského ministra obrany Magdalena Sobkowiaková-Czarnecká. Centrum bude jediné svého druhu mimo Spojené státy. O jeho umístění přitom usilovalo Německo, Norsko a Nizozemsko.

Střely PAC-3 vyrábí americký koncern Lockheed Martin. Deník Rzeczpospolita připomíná, že je to nejmodernější střela do systémů Patriot a je schopná ničit například balistické rakety, kterými ruská armáda pravidelně útočí na ukrajinská města. Cena jedné střely je kolem pěti milionů dolarů (asi 109 milionů korun). Polsko si jich dosud objednalo asi 800.

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Střely PAC-3 musejí přibližně po deseti letech od výroby projít servisem. V současnosti ho zajišťují provozy Lockheed Martin ve Spojených státech.

Náměstkyně ministra obrany na sociální síti X napsala, že při výběru místa pro servisní centrum v Evropě mělo Polsko nejlepší šance. „Od samého začátku jsme byli ve stálém kontaktu s americkou stranou. Ten úspěch nebyl samozřejmý. Jde o výsledek mnoha měsíců jednání a těžké práce celého týmu,“ napsala Sobkowiaková-Czarnecká. Hodnota investice bude kolem jedné miliardy zlotých (5,5 miliardy korun).

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Podle serveru Rzeczpospolita servisní centrum pro střely PAC-3 vznikne pravděpodobně na jihozápadě Polska a práci v něm najde několik stovek lidí. Za to, aby si Lockheed Martin vybral Polsko, u amerických představitelů lobbovali zástupci vlády premiéra Donalda Tuska i prezident Karol Nawrocki.

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