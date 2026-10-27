Střely PAC-3 vyrábí americký koncern Lockheed Martin. Deník Rzeczpospolita připomíná, že je to nejmodernější střela do systémů Patriot a je schopná ničit například balistické rakety, kterými ruská armáda pravidelně útočí na ukrajinská města. Cena jedné střely je kolem pěti milionů dolarů (asi 109 milionů korun). Polsko si jich dosud objednalo asi 800.
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Střely PAC-3 musejí přibližně po deseti letech od výroby projít servisem. V současnosti ho zajišťují provozy Lockheed Martin ve Spojených státech.
Náměstkyně ministra obrany na sociální síti X napsala, že při výběru místa pro servisní centrum v Evropě mělo Polsko nejlepší šance. „Od samého začátku jsme byli ve stálém kontaktu s americkou stranou. Ten úspěch nebyl samozřejmý. Jde o výsledek mnoha měsíců jednání a těžké práce celého týmu,“ napsala Sobkowiaková-Czarnecká. Hodnota investice bude kolem jedné miliardy zlotých (5,5 miliardy korun).
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Podle serveru Rzeczpospolita servisní centrum pro střely PAC-3 vznikne pravděpodobně na jihozápadě Polska a práci v něm najde několik stovek lidí. Za to, aby si Lockheed Martin vybral Polsko, u amerických představitelů lobbovali zástupci vlády premiéra Donalda Tuska i prezident Karol Nawrocki.