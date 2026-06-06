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„Pro budoucnost bílých dětí.“ Fašistické hnutí v USA roste, nováčky láká na MMA

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  16:55
Jedna z největších amerických fašistických skupin rychle roste a působí ve všech státech USA kromě Havaje. Patriot Front láká mladé muže na patriotismus, cvičení v posilovnách a trénink bojových umění. Skupina pod vedením 27letého Texasana Thomase Rousseaua proslula pochody mužů ve stejnokrojích s bílými šátky přes obličej.
Jedna z největších neonacistických skupin v USA vznikla v roce 2018. Patriot...

Jedna z největších neonacistických skupin v USA vznikla v roce 2018. Patriot Front proslula specifickými stejnokroji. (24. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Jedna z největších neonacistických skupin v USA vznikla v roce 2018. Patriot...
Jedna z největších neonacistických skupin v USA vznikla v roce 2018. Patriot...
Jedna z největších neonacistických skupin v USA vznikla v roce 2018. Patriot...
Jedna z největších neonacistických skupin v USA vznikla v roce 2018. Patriot...
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Béžové společenské kalhoty, tmavě modrá košile, sluneční brýle a bílý šátek zakrývající tvář. Desítky mužů v jednotných oděvech s americkými vlajkami se v posledních letech objevily v ulicích amerických měst. Fašistické hnutí Patriot Front na organizovaných pochodech láká nové členy, kteří mají šířit myšlenky bělošského nacionalismu a segregace, zjistil web USA Today.

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Extremistická skupina od svého vzniku v roce 2018 získala více než 540 členů, kteří působí ve všech amerických státech kromě Havaje. Podle analytika Jeffa Tischausera ze Southern Poverty Law Center je Patriot Front nejaktivnější bělošskou nacionalistickou skupinou v USA.

„Naši lidé, kteří se narodili národu evropské rasy, se musí přetvořit v nový kolektiv schopný prosadit naše právo na kulturní nezávislost. Život tohoto národa, jedinečný mezi všemi ostatními, bude bráněn,“ deklamuje skupina na svých stránkách.

Mladé muže láká zejména na společná cvičení v posilovnách, trénink smíšených bojových umění a výlety do přírody. Na svých webových stránkách se prezentuje jako patriotické sdružení, které hájí americké tradice. Ačkoli skupina otevřeně nemluví o nadřazenosti bělochů, podle webu USA Today se hnutí ubírá směrem k segregaci. „Pracuji, abych zajistil budoucnost našich bílých dětí,“ píše jeden z žadatelů o členství. Další zájemce popisuje únavu ze „znásilňování a plenění naší země cizinci.“

Skupinu řídí jediný muž. 27letý texaský rodák Thomas Rousseau začal propagovat názory o nadřazenosti bílé rasy na střední škole. Do roku 2017 působil v krajně pravicové skupině Vanguard America. Spolu s dalšími členy se zúčastnil nepokojů, které vyvolaly protestní pochody bělošských extremistů v americkém Charlottesville v roce 2017. Vanguard America se po protestech ocitla v chaosu, čehož Rousseau využil a vytvořil vlastní organizaci.

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Rousseau zavedl přísná pravidla pro oblékání na demonstracích i vystupování na internetu. „Aktivisté nás vždy reprezentují. Výjimky neexistují,“ píše se v uniklých interních dokumentech.

Reprezentace spočívá i v rozšiřování povědomí o Patriot Front. Propagandistické materiály využívají symboliku zdůrazňující americký patriotismus. Na plakátech se objevují červené, modré a bílé barvy spolu se svalnatými bílými muži a slogany typu „Amerika na prvním místě,“ nebo „Nic jsme neukradli, ale dobyli.“ Podle uniklých dokumentů a svědectví odborníků se mezi členy skupiny objevují antisemitské postoje. Na některých akcích se objevily také cedule protestující proti „sionistické vládě“.

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Podle Tischausera se skupina snaží vybudovat čistě bělošský stát. „Na základě uniklých zpráv víme, že členové zbožňují Hitlera, vtipkují o holocaustu, používají rasistické nadávky a ztotožňují se s bělošskou nadřazeností.“

Někteří členové hnutí se v posledních letech dostali do hledáčku policie a soudů. V dubnu byli členové skupiny obžalováni z vandalismu za poškození muralu černošského tenisty Arthura Ashe ve Virginii v roce 2022. Podobná situace se opakovala stejný rok ve státu Washington. Členům skupiny se tentokrát znelíbil mural Pride festivalu.

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