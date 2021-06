Tisíce mrtvých beze jména. Italská patoložka roky identifikuje pozůstatky migrantů

Ráno 3. července 2015 prohlížela Cattaneová tělo, které leželo na zemi v opuštěné sicilské nemocnici. Mladý muž z Eritreje, asi 180 centimetrů vysoký. Většina pozůstatků neporušená, obličej a ruce ohlodané na kost, zřejmě mořskými živočichy. Bylo to první tělo, které vyzvedl robot z moře poté, co se 18. dubna 2015 potopilo přeplněné plavidlo s migranty z Eritreje, Senegalu, Mauritánie nebo třeba Nigérie. Neštěstí nepřežilo na 1000 lidí.



Naprostá většina těl zůstala v lodi na dně moře. Eritrejec skončil ve vaku určeném pro mrtvé s identifikačním číslem PM3900013. Jeho totožnost je dodnes neznámá, podobně jako u dalších obětí. Oficiální statistika neexistuje, ale zhruba polovina z tisíců migrantů, kteří zemřeli ve Středozemním moři, leží v neoznačených hrobech na italských hřbitovech, píše The Guardian.

Profesorka soudního lékařství na Milánské univerzitě Cattaneová se snaží těmto lidem vrátit jejich jména. „Představme si, že letadlo plné Italů havaruje u pobřeží jiného světadílu,“ říká. „Představme si, že ta těla jsou vyzdvižena a pohřbena bez identifikace. Nikdy bychom to nedovolili. Tak proč to máme připustit u mrtvých cizinců?“ dodává.

Podle listu The Guardian upozorňuje na lhostejnost evropských zemí vůči migrantům a diskriminaci žadatelů o azyl i po jejich smrti.



Zkraje roku 2014 tehdejší italský vládní pověřenec Vittorio Piscitelli podepsal s laboratoří, kterou vede Cattaneová, dohodu o identifikaci uprchlíků utonulých ve Středozemním moři. Itálie se stala první zemí na světě, která k podobnému kroku přistoupila, píše britský list.

Tým Cattaneové podle něj nejprve provádí pitvu, její součástí je i analýza kostí, zubů a odebrání vzorků DNA. Do databáze uloží také informace o zubních výplních, tetování, nemocích. Druhým krokem je získání informací od přátel nebo příbuzných obětí, které poté porovnávají se zjištěnými údaji.

V říjnu 2013 zemřelo u ostrova Lampedusa 368 lidí. Stovky lidí pak hledaly své příbuzné. Přesně rok po neštěstí se Cattaneová a její tým setkali s prvními z nich. V následujících měsících se přihlásilo 80 rodin a podařilo se identifikovat 40 lidí.

„Byla to kapka v oceánu,“ vzpomíná lékařka. „Ale bylo to důležité, protože jsme (jim) vrátili těla synů nebo bratrů. Poskytli jsme jim klid. Identifikace mrtvých není jen otázka obnovení důstojnosti mrtvého, je to rovněž nezbytné pro zdraví živých,“ dodala. Nepřekonaný smutek pozůstalých může totiž vést například k depresím, upozornil The Guardian.

V případě neštěstí z dubna 2015 italské úřady vylovily další těla v červnu 2016. V trupu lodi se nacházelo přes 500 mrtvol, 30 000 pomíchaných kostí a stovky lebek. Jen šest z nich se zatím povedlo identifikovat.

Evropský parlament letos odhlasoval rezoluci o právu na azyl, která obsahuje rovněž dodatek o právu na identifikaci a volá po potřebě koordinovaného přístupu Evropy, píše The Guardian. Zatím pokračují v identifikaci migrantů, kteří se utopili před šesti lety, čtyři italské univerzity spolu se službou soudního lékařství. Pomáhá jim Mezinárodní výbor Červeného kříže a italský Červený kříž. Ostatky prvního vyzvednutého muže mezitím úřady pohřbily na hřbitově v Katánii. Na náhrobku stojí: PM3900013.