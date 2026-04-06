Jako Pat a Mat. Íránci v nich našli americké ministry Rubia a Hegsetha

„Říkal jsem si, že už jsem je někde viděl...“ uvedla íránská ambasáda v Jihoafrické republice na síti X.
Kritické a ironické reakce na americké představitele ambasáda sdílela v reakci na vyjádření amerického Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu totiž v příspěvku plném vulgarismů varoval Írán před tím, že pokud neotevře Hormuzský průliv, začne ničit jeho civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny a mosty.
Seriál o dvou nemotorných kutilech je v Íránu velmi populární. Není to poprvé, co jich v zemi někdo využil k dehonestaci těch, které kritizuje. Už při organizovaných provládních demonstracích letos na jaře se Pat a Mat objevili. Tentokrát v rámci kritiky Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.