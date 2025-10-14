VIDEO: Před a po. Záběry ukazují destrukci Gazy po dvou letech izraelských útoků

Příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem zastavilo dva roky trvající masivní bombardování Pásma Gazy, které započalo po útoku na jih Izraele, při němž zemřelo přes 1200 lidí. Rozsáhlé dělostřelecké útoky na palestinské území mají za následek, že kdysi rozsáhlá městská centra se po dvou letech proměnila v holé trosky.

Izraelská armáda se po schválení dohody o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás začala stahovat z částí Pásma Gazy minulý pátek.

Vysídlení Palestinci jedou na nákladních vozech naložených svými věcmi a mávají egyptskými a palestinskými vlajkami, zatímco cestují po pobřežní silnici poblíž Wadi Gaza ve střední části Pásma Gazy směrem k městu Gaza. (11. října 2025)
Záběr na Pásmo Gazy (11. října 2025)
Palestinci, kteří byli během války na příkaz Izraele vysídleni do jižní části Gazy, se vrací na sever. (11. října 2025)
Palestinci, kteří byli během války na příkaz Izraele vysídleni do jižní části Gazy, se vrací na sever. (11. října 2025)
Dohoda je výsledkem tlaku arabským států na hnutí Hamás, které ho donutily k ústupkům poté, co se americký prezident Donald Trump postavil proti Izraeli a jeho útoku na představitele Hamásu v Kataru zkraje minulého měsíce.

ANALÝZA: Blízký východ jako po hurikánu. Vše je jinak a Evropa je úplně mimo

Výsledkem je ustoupení izraelských vojsk z částí Pásma Gazy a vzájemné propuštění vojenských zajatců. Do Izraele se včera vrátilo 20 rukojmích, které Hamás zadržovalo po dobu 738 dní.

Izrael naopak propustil téměř 250 palestinských vězňů a dalších zhruba 1700 zadržených obyvatel Pásma Gazy. O otázce míru na Blízkém východě se v pondělí jednalo v Egyptě, kde se sešel americký prezident Donald Trump s představiteli řady států světa.

