Izraelská armáda se po schválení dohody o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás začala stahovat z částí Pásma Gazy minulý pátek.
Dohoda je výsledkem tlaku arabským států na hnutí Hamás, které ho donutily k ústupkům poté, co se americký prezident Donald Trump postavil proti Izraeli a jeho útoku na představitele Hamásu v Kataru zkraje minulého měsíce.
Výsledkem je ustoupení izraelských vojsk z částí Pásma Gazy a vzájemné propuštění vojenských zajatců. Do Izraele se včera vrátilo 20 rukojmích, které Hamás zadržovalo po dobu 738 dní.
Izrael naopak propustil téměř 250 palestinských vězňů a dalších zhruba 1700 zadržených obyvatel Pásma Gazy. O otázce míru na Blízkém východě se v pondělí jednalo v Egyptě, kde se sešel americký prezident Donald Trump s představiteli řady států světa.