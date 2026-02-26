Podle Reuters se zdá, že firma má v plánu zahájit rekonstrukci dříve, než se Izrael stáhne z Gazy. Stažení izraelských jednotek, které je součástí příměří podepsaného minulý rok, má doprovázet odzbrojení bojovníků teroristické organizace Hamás.
Pokud by firma na stavbě komplexu zaměstnala Palestince, mohla by se tím snížit skepse místních obyvatel vůči tomuto projektu. Zároveň se teprve uvidí, zda by vůbec dostatečně velký počet Palestinců souhlasil s životem nebo prací v Izraelem ovládané části Pásma Gazy.
Spojené arabské emiráty dosud výstavbu bytového projektu, který někteří diplomaté nazývají „emirátským městem“, oficiálně neoznámily. Podle plánku, do kterého agentura Reuters nahlédla, by měl být komplex postaven poblíž hraničního přechodu Rafah na jižním okraji Gazy. Jde o oblast, kterou izraelské síly v průběhu války s Hamásem vylidnily a zbouraly.
Celkem čtyři zdroje identifikovaly firmu jako společnost Masoud & Ali Contracting Co (MACC) se sídlem v Gaze, která po celá desetiletí vede rozsáhlé projekty v Pásmu Gazy a na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.
Podle palestinského podnikatele, který má přímé informace o projektu, na místě zatím nezačaly žádné práce, částečně proto, že Izrael dosud neschválil plány komplexu.
Jeden z palestinských podnikatelů dále uvedl, že MACC bude na výstavbě spolupracovat se dvěma egyptskými firmami. Popsal projekt, který se rozkládá na ploše přibližně 30 hektarů, kde budou moci být ubytovány desítky tisíc lidí v předem vyrobených jednotkách ve formě přívěsů naskládaných do několika pater.
|
Izrael musí zastavit svou agresi, reagovalo hnutí Hamás na zasedání Rady míru
Nejmenovaný emirátský představitel se k plánům přímo nevyjádřil, ale uvedl, že země je „pevně odhodlána podporovat veškeré mezinárodní úsilí o pomoc a obnovu v Gaze v úzké spolupráci s partnery, aby se zajistilo, že pomoc na záchranu životů se dostane rychle a efektivně k těm, kteří to potřebují“.
Od říjnového příměří mezi Izraelem a Hamásem si Izrael udržuje kontrolu nad 53 procenty území Pásma Gazy, kde zničil řadu budov a vybudoval vojenská opevnění. Více než dva miliony obyvatel Gazy jsou nyní z velké části soustředěny na zbývajícím úzkém pásu území podél pobřeží. To zůstává pod kontrolou Hamásu, přičemž většina z obyvatel žije v provizorních stanech či poškozených budovách.