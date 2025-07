Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Areál farnosti Svaté rodiny obsahuje více budov včetně kostela. Podle svědků, které cituje agentura AP, se zdá, že na areál ve čtvrtek ráno vystřelil izraelský tank. O izraelském úderu mluví i civilní ochrana v Pásmu Gazy.

Agentura Reuters zprvu s odvoláním na zdroje z nemocnice uváděla, že při úderu zemřely dvě ženy. Latinský patriarchát později odpoledne agentuře ANSA sdělil, že počet obětí vzrostl na tři.

„Mluví o tom, že šlo o omyl izraelského tanku, nevíme to ale jistě. Zasáhli kostel, přímo kostel,“ citují vatikánská média vedoucího patriarchátu kardinála Pierbattistu Pizzaballu, podle kterého komunikace s Pásmem Gazy není snadná.

Mezi zraněnými je podle patriarchátu i vedoucí farnosti páter Gabriele Romanelli. Jeho zranění není podle agentury ANSA vážné. Romanelli měl velmi blízký vztah se zesnulým papežem Františkem, který do Pásma Gazy často telefonoval a informoval se o situaci na místě. Podle odhadů v Pásmu Gazy žije pouze několik set katolíků.

Papeže Lva XIV. hluboce zarmoutil vojenský útok na katolický kostel v Pásmu Gazy a ztráta životů, uvedl v prohlášení Vatikán. „Papež obnovuje výzvu k okamžitému příměří,“ uvedl Vatikán.

Izrael: Kostel nedopatřením zasáhly úlomky střely

Izraelské ministerstvo zahraničí nejprve uvedlo, že incident, jehož okolnosti podle úřadu nejsou jasné, prošetřuje armáda. „Izrael nikdy neútočí na kostely a náboženské areály,“ uvedla izraelská diplomacie.

Izrael hluboce lituje toho, že zbloudilá munice zasáhla kostel Svaté rodiny v Gaze, uvedla v prohlášení kancelář izraelského premiéra. Napsal to server The Times of Israel (ToI) s dodatkem, že prohlášení nebylo zveřejněno jménem premiéra Benjamina Netanjahua.

Izraelská armáda uvedla, že kostel nedopatřením zasáhly úlomky střely vypálené jejími jednotkami v oblasti. Izraelská armáda dodala, že incident prověřuje.

„Ztráta každého nevinného života je tragédií. Sdílíme smutek rodin a věřících,“ cituje ToI z prohlášení kanceláře izraelského premiéra. Prohlášení bylo zveřejněné krátce po telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Netanjahuem.

„Izraelské údery na Pásmo Gazy zasáhly i kostel Svaté rodiny. Útoky na civilní obyvatelstvo, které Izrael provádí už měsíce, jsou nepřijatelné,“ uvedla premiérka Meloniová.

Pokračování války v Gaze je neospravedlnitelné, řekl Macron

Útok odsoudil také francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. „Nepřípustný útok v Gaze na kostel Svaté rodiny, který je historicky pod ochranou Francie,“ napsal Barrot na síti X s tím, že takové útoky jsou nepřijatelné a že je načase, aby krveprolití v Gaze skončilo.

Útok na svatostánek na X důrazně odsoudil i prezident Macron, který je v myšlenkách s oběťmi, pozůstalými i všemi křesťany v Palestině. V příspěvku také zmínil zabíjení desítek palestinských civilistů, označil pokračování této války v Palestině za neospravedlnitelné a vyzval k okamžitému přijetí příměří a propuštění rukojmích.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Je me suis entretenu avec le Cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, après la frappe israélienne qui a touché l'église de la Sainte-Famille de Gaza, que je condamne fermement.



Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à tous les chrétiens oblíbit odpovědět

Katolická farnost v Pásmu Gazy čelila izraelskému úderu také na konci roku 2023, tehdy zemřely dvě ženy. Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu roku 2023, kdy teroristické hnutí Hamás zaútočilo na izraelské území.

Podle izraelských úřadů zemřelo při útoku na 1200 lidí. V Pásmu Gazy následné izraelské údery zabily podle úřadů kontrolovaných Hamásem na 58 tisíc lidí. Jen za čtvrtek podle zdrojů agentury Reuters zahynulo v Pásmu Gazy 22 lidí.