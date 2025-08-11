Thunbergová chce opět plout do Gazy. Svolává desítky lodí, připojí se známí herci

Švédská aktivistka Greta Thunbergová oznámila další pokus doplout do Pásma Gazy a tím narušit izraelskou námořní blokádu. Podle ní na konci srpna směrem do Pásma Gazy vyplují desítky lodí ze Španělska. Thunbergová se pokusila doplout do Pásma Gazy už v červnu, tehdy jí to znemožnila izraelská armáda.

„Jednatřicátého srpna spouštíme největší pokus prolomit nelegální izraelskou blokádu Pásma Gazy s desítkami lodí, které vyplují ze Španělska,“ uvedla Thunbergová.

Na moři se k nim na začátku září připojí další lodě z jiných zemí. Thunbergová neuvedla přesný počet plavidel, které se zapojí do akce.

Pokusu doplout do Pásma Gazy se podle Thunbergové zúčastní umělci, lékaři, aktivisté a humanitární pracovníci ze čtyř desítek zemí. Měli by mezi nimi být herci Susan Sarandonová, Liam Cunningham či Gustaf Skarsgard.

Instagramový aktivismus, ne pomoc, míní Izrael. Thunbergovou odvezl na letiště a deportoval

Thunbergová se spolu s dalšími aktivisty pokusila připlout do Pásma Gazy v červnu na palubě plachetnice Madleen. Než se dostala k palestinským břehům, loď obsadila izraelská armáda a nechala ji odtáhnout do izraelského přístavu. Thunbergovou pak izraelské úřady vyhostily.

Plavba byla protestem proti omezování dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy. Aktivisté a mezinárodní organizace poukazují na to, že Izrael na území vpouští nedostatečné množství pomoci. To Izrael odmítá a tvrdí, že nedostatek v Gaze způsobuje svým počínám teroristické hnutí Hamás.

Pásmo Gazy nemá vhodnou infrastrukturu pro přijetí větších objemů pomoci přes moře. Pokus v tomto smyslu učinily v roce 2024 USA s provizorním molem, které fungovalo jen několik měsíců a od počátku se potýkalo s vážnými bezpečnostními i povětrnostními problémy.

Mezinárodní organizace však kritizují, že kvůli izraelským restrikcím a úderům nemohou rybáři z Pásma Gazy lovit ryby, čímž se prohlubuje nedostatek potravin.

