Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu

„Zamýšlíme to,“ řekl Netanjahu v rozhovoru se stanicí Fox News na otázku, zda Izrael převezme kontrolu nad celým Pásmem Gazy. „Nechceme ji držet. Chteme mít bezpečnostní perimetr. Nechceme ji vládnout. Chceme, aby tam byl vládnoucí orgán. “
„Chceme to předat arabským silám, které to budou řádně spravovat, aniž by nás ohrožovaly, a poskyly obyvatelům Gazy dobrý život,“ dodal premiér.
Ve čtvrtek odpoledne má o dalším postupu ve válce jednat izraelský bezpečnostní kabinet. Očekává se, že bude diskutovat o možném rozšíření ofenzivy a zabrání celého Pásma Gazy. Izraelská média v pondělí uváděla, že Netanjahu se k tomu přiklání.
Netanjahu se přiklání k rozšíření války a obsazení Gazy, tvrdí stanice
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla při dvou příměřích velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je naživu.
Izraelská vláda je nyní pod značným tlakem. Někteří Izraelci chtějí, aby byl s Hamásem uzavřen míř a zbývající rukojmí se mohli vrátit domů.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 61 158 Palestinců a dalších 151 442 bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.