Zářivý turistický resort místo trosek? Plán Gazany šokuje, sami totiž do něj nepatří

Poválečný plán pro Pásmo Gazy, který koluje ve vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa, by palestinskou enklávu proměnil v území pod správou USA na dobu nejméně deseti let, během nichž by se proměnila v „zářivý turistický resort a centrum moderních technologií“. Uvedl to deník The Washington Post (WP), jenž plán získal a zveřejnil.
Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum...

Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum moderních technologií“. | foto: Fond pro obnovu, ekonomickou akceleraci a transformaci Gazy

Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum...
Kouř v Gaze (20. srpna 2014).
Trosky domu zničeného izraelským leteckými údery ve městě Al Zawaida v Pásmu...
Trosky rozbombardovaných domů v Gaza City (1. srpna 2014)
Návrh žádá, aby se celá populace Gazy čítající dva miliony lidí „dočasně“ přesunula jinam, a to buď prostřednictvím „dobrovolného odchodu“ do jiné země, či přestěhováním do provizorních ubytovacích zařízení na vymezeném území pásma během rekonstrukce jeho dalších částí.

„Plán vypracovali někteří z Izraelců, kteří stojí za kontroverzní Humanitární nadací Gazy (GHF) podporovanou USA a Izraelem,“ uvádí WP. Na finančním plánování se podle něj podílela firma Boston Consulting Group.

Budoucnost Gazy podle Trumpa. Sdílel video s Bibim v bazénu i vousatými tanečnicemi

Nadace GHF, jejímž deklarovaným cílem je zajišťovat potraviny v enklávě, čelí kritice expertů OSN, podle nichž je „využívána k tajným vojenským a geopolitickým účelům,“ což představuje porušení mezinárodního práva.

„Gaza by byla pod správou USA po dobu asi deseti let, dokud nebude reformovaná a deradikalizovaná palestinská vláda připravena převzít její úlohu,“ uvádí také 38 stran dlouhý plán , který by se měl realizovat prostřednictvím takzvaného Fondu pro obnovu, ekonomickou akceleraci a transformaci Gazy (zkráceně Fond GREAT).

Thunbergovou a spol. plující ke Gaze chce Izrael označit za teroristy

Dokument slibuje přeměnu území na „zářivý turistický resort a technologické centrum“. V záměru se nachází například „šest až osm nových chytrých měst“ využívající umělou inteligenci (AI) či výrobní centrum pojmenované po americkém miliardáři Elonu Muskovi.

Rekonstrukce podle plánu zvýší hodnotu Gazy o přibližně 324 miliard dolarů a „výrazně tam zlepší kvalitu života“.

Kdo by odešel do ciziny, dostal by peníze

Fond GREAT by podle záměru zahájil činnost na základě počáteční bilaterální dohody mezi USA a Izraelem a Izrael by si zachoval „nadřazená práva k uspokojení svých bezpečnostních potřeb“.

Jeho autoři tvrdí, že nebudou zapotřebí žádné finanční prostředky ani dary ze strany USA. Místo toho by byl návrh financován investicemi soukromého a veřejného sektoru do takzvaných „megaprojektů“, od datových center a továren na výrobu elektromobilů po luxusní byty.

Plán rovněž počítá s využitím přibližně 30 procent veřejných pozemků v Gaze, které by si fond pronajal až na 99 let.

Zachrání Trump Gazu? Za nitky v USA tahá silná židovská lobby, prezidenta obklopuje

Obyvatelé, kteří se rozhodnou přestěhovat do jiné země, by obdrželi balíček na přestěhování v hodnotě pěti tisíc dolarů (105 tisíc korun), čtyřletý příspěvek na nájemné a roční příspěvek na potraviny.

Dokument předpokládá, že čtvrtina lidí se rozhodne enklávu opustit a většina z nich se pak už nebude chtít vrátit zpět. Návrh podle WP také tvrdí, že tato metoda ušetří 23 tisíc dolarů na každém přesídleném Palestinci ve srovnání s náklady na podporu těch, kteří zůstanou v Gaze.

Vlastníkům pozemků by fond nabídl digitální token výměnou za práva na přestavbu jejich nemovitostí, který by mohli použít k financování nového života jinde nebo vyměnit za byt v jednom z nových měst.

Podle WP není jasné, zda plán odráží oficiální politiku USA. Bílý dům dosud nereagoval na žádost o komentář.

ANALÝZA: Trump chce udělat z Gazy americkou Riviéru. Plán má vymyšlený

Zveřejnění plánu vyvolalo ostrou kritiku. Lidskoprávní organizace Trial International ho označila za „plán hromadného vyhoštění, prezentovaný jako rozvoj“. „Učebnicový příklad mezinárodních zločinů v nepředstavitelném měřítku: nucené přesídlení obyvatelstva, demografické inženýrství a kolektivní trestání,“ řekl šéf organizace Philip Grant.

Izraelský levicově orientovaný deník Haaretz dokument popsal jako „trumpovský plán rychlého zbohatnutí založený na válečných zločinech, umělé inteligenci a cestovním ruchu“.

Podle Boston Consulting Group práce na návrhu nebyla schválena a dva zaměstnanci, kteří finanční plánování vedli, byli propuštěni.

Americký prezident Donald Trump poprvé oznámil svou vizi přeměny Gazy na blízkovýchodní Riviéru pod správou USA letos v únoru, což vyvolalo kritiku ze strany mezinárodních lídrů i organizací.

Trump během loňské prezidentské kampaně sliboval, že válku v Pásmu Gazy, již zahájil Izrael v říjnu 2023 v reakci na tehdejší teroristický útok Hamásu na svém území, rychle ukončí. Ani po osmi měsících od jeho návratu do Bílého domu se však nepodařilo nalézt trvalé řešení konfliktu ani uzavřít dlouhodobější příměří.

