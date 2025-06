Loď s Thunbergovou veze z Itálie pomoc do Gazy. Aktivistka před vyplutím plakala

Ministr financí Zbyněk Stanjura varoval končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS) před přijetím miliardového daru, avšak až po podpisu smlouvy. V pondělí to uvedl Deník N na základě...

Britská vláda chce pořídit dvanáct nových ponorek s jaderným pohonem, které budou mít na palubě konvenční zbraně. Kabinet premiéra Keira Starmera to uvedl v noci na pondělí. Za modernizaci jaderného...

SOCDEM půjde do voleb samostatně. Tvrdí, že zůstala jediná levicová strana

Šéfka sociální demokracie Jana Maláčová ukončila dohady o tom, jak bude strana kandidovat ve volbách do Sněmovny. Půjde do nich jde samostatně. „Po řadě konzultací jsme se dohodli jít do voleb...