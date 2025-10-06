Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici

  10:18
Někteří z aktivistů, které zadržela izraelská armáda na palubách lodí flotily mířící k břehům Pásma Gazy, popsali po návratu do svých domovských zemí špatné zacházení ze strany izraelských bezpečnostních složek. Izrael takové zacházení popírá. Uvedl, že jedna z aktivistek v neděli při prohlídce pokousala zdravotnici.
Lidé v Tunisku vítají řadu aktivistů, kteří se zúčastnili globální flotily...

Lidé v Tunisku vítají řadu aktivistů, kteří se zúčastnili globální flotily Sumud, která se pokusila doplout do Gazy, poté, co byli propuštěni z izraelského vězení. (5. října 2025) | foto: Jihed AbidellaouiReuters

Greta Thunbergová a další aktivisté po zadržení jejich flotily Izraelci (2....
Izraelská armáda tento týden zasáhla proti flotile Global Sumud, která chtěla prorazit izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy a doručit symbolickou humanitární pomoc na palestinské území, kde OSN v některých částech vyhlásila hladomor.

Armáda na palubách 42 lodí zadržela přibližně 450 aktivistů, včetně několika známých osobností. Mnozí z nich zůstávají v izraelském vězení.

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Italský novinář Lorenzo D’Agostino, jenž byl mezi zadrženými, agentuře AP řekl, že během dvou nocí, které aktivisté strávili za mřížemi, byli zadržovaní opakovaně buzeni. Vojáci podle něj také na zadržované mířili lasery svých zbraní a zastrašovali je pomocí psů.

D’Agostino to řekl v sobotu na letišti v Istanbulu, kam dorazilo 137 propuštěných aktivistů pocházejících ze 13 zemí.

Válka v Izraeli

„Neustálý stres a ponižování,“ uvedl aktivista Paolo De Montis, podle něhož zadržovaní museli držet hlavu skloněnou k zemi a nehledět vojákům do tváře. Muž, na kterého pohleděl, k němu podle jeho slov přistoupil a dal mu pohlavek. Zadržovaní byli podle De Montise nuceni klečet po dobu čtyř hodin.

Izraelská policie uvedla, že jedna ze zadržených – španělská občanka, v neděli pokousala zdravotnici ve věznici Ketziot. Stalo se tak při rutinní lékařské prohlídce před jejím pondělním vyhoštěním. Na místě zasahovala policie. Zdravotnice utrpěla lehčí poranění a byla ošetřena.

Zadrženou Češku z flotily navštívil český diplomat. Je OK, rozhodne se o deportaci

Italský novinář Saverio Tommasi v sobotu po příletu do Říma uvedl, že Izraelci zadržovaným zabavili léky a jednali s nimi jako s opicemi.

Izraelští vojáci podle Tommasiho po zadržení vyčlenili švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou, kterou zesměšňovali. Jako příklad uvedl, že vedle spoutané Thunbergové byla vystavena izraelská vlajka. Ponižování a výsměch v situacích, jež nebyly k smíchu, byly podle Tommasiho součástí verbálního a psychologického násilí.

Špatné zacházení s Thunbergovou podle francouzského deníku Le Figaro potvrdil i D’Agostino. Švédská aktivistka podle něj byla zahalena do izraelské vlajky a předváděna jako trofej. Podle tureckého novináře Ersina Çelika izraelští vojáci Thunbergovou udeřili a nutili ji líbat izraelskou vlajku.

Pokousaly mě štěnice a seděla jsem na tvrdém, tvrdí Thunbergová

V sobotu britský deník The Guardian s odkazem na e-mail švédského ministerstva zahraničí, který popisuje setkání Thunbergové s pracovníky velvyslanectví a který byl určen blízkým Thunbergové, napsal, že si aktivistka stěžovala na podmínky zadržení v Izraeli.

Thunbergová zástupcům velvyslanectví řekla, že dostává málo jídla a vody a že je dehydratovaná. Uvedla také, že se jí rozvinuly vyrážky, o kterých se domnívá, že je způsobily štěnice. „Mluvila o drsném zacházení a o sezení na tvrdé ploše po dlouhou dobu,“ píše The Guardian.

Izrael dál útočí v Pásmu Gazy, Trumpovým výzvám navzdory. Nemocnice hlásí mrtvé

Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že tvrzení o špatném zacházení jsou lži. Všechna práva zadržovaných byla podle něj plně dodržena.

Krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir uvedl, že je na chování personálu věznice Keciot v Negevské poušti hrdý. „Byl jsem hrdý, že s aktivisty z flotily zacházíme jako s teroristy,“ řekl.

Zadržení aktivistů kritizovaly vlády řady zemí. Řecko, jehož 27 občanů bylo v zadržovací vazbě, protestovalo proti chování ministra, které označilo za nepřijatelné.

Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že všem aktivistům nabídlo dobrovolné vyhoštění a že ti, kteří zůstali ve vazbě, se rozhodli tam zůstat, aby prošli úředním procesem vyhoštění. Zadržena byla i česká občanka Šárka Přikrylová, kterou v pátek v detenčním zařízení navštívil český diplomat.

