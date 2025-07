Pomoc Gaze přijde z nebe, Izrael souhlasí se shazováním potravin na padácích

Letečtí záchranáři přepravili do popáleninového centra v Praze devítiletou dívku ze Starého Plzence u Plzně, která se opařila horkou polévkou. Podle policie šlo o nešťastnou událost.

VIDEO: Šimpanzici v Ostravě vloni mládě zemřelo, nyní oddaně pečuje o další

Čtvrté mládě kriticky ohroženého šimpanze hornoguinejského za posledních pět let se narodilo v Zoologické zahradě v Ostravě. Zatímco doposud to vždy byli samci, nyní to je poprvé samička. Chovatelé...