První fáze mírového plánu je přímočará – navrácení rukojmích držených Hamásem výměnou za omezené stažení izraelské armády.
„Všichni rukojmí budou brzy propuštěni a Izrael stáhne svá vojska na dohodnutou linii jako první krok k silnému a věčnému míru. Se všemi stranami bude zacházeno spravedlivě,“ uvedl Trump.
Podle deníku The Guardian by mírová dohoda mezi Izraelem a Hamásem mohla být největším diplomatickým úspěchem jeho prezidentství. „Toto je jeho chvíle a může vyžadovat veškerou jeho osobní značku a vliv, aby zabránil dalšímu zhroucení rozhovorů a návratu k bojům, což by pro jeho vládu znamenalo diplomatickou porážku,“ podotkl.
Trump oznámil dohodu o válce v Gaze. Hamás předá všechna rukojmí
Už první etapa z celkem dvacetibodového plánu navrženého USA může narazit na potíže. Hamás totiž podle stanice CNN nemusí být schopen najít a vrátit těla všech rukojmích, kteří zahynuli v jeho zajetí. Nyní je v Pásmu Gazy 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle izraelského zdroje ví teroristické hnutí o ostatcích sedmi až devíti rukojmích, podle jiného to může být deset až patnáct. Izrael požaduje vrácení všech zadržovaných jako podmínku ukončení bojů.
Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele
„Za každým pozitivním vývojem na Blízkém východě se vždy skrývá zklamání“
„Oznámená dohoda je mimořádným prvním krokem, ale dosáhnout trvalého řešení v Gaze a skutečného ukončení konfliktu v této oblasti bude vyžadovat mnohem více práce,“ konstatoval David Satterfield, bývalý zvláštní vyslanec USA pro humanitární otázky Blízkého východu.
„Je to stěžejní okamžik, ale neexistuje žádná záruka, že válka opravdu skončí,“ uvádí expert stanice BBC Hugo Bachega.
Hamás chce po Izraeli vrácení těl obou Sinvárů, v Egyptě vrcholí jednání
Podle expertů je stále zapotřebí doladit klíčové detaily, jako je otázka odzbrojení Hamásu, stejně jako finální rozsah stažení Izraele či jeho vize o budoucnosti Gazy. Palestinské území by mělo být podle plánu USA demilitarizované a po nějakou dobu by mu měla vládnout vláda palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru, kterému má předsedat Trump.
„Je to Blízký východ, kde se za každým pozitivním vývojem vždy skrývá zklamání. Bez počátečních kroků dohodnutých v první fázi dohody ale nemáte šanci se dostat k těmto dalším otázkám,“ uvedl Satterfield.
My máme Jůheláky, Palestinci „včelku“ antisemitku, říká zpravodajka v Izraeli
Hamás vyzval Washington a další strany jednání, aby zajistily, že Izrael bude plně dodržovat podmínky dohody. Obává se, že by mohl obnovit ofenzivu, jakmile dostane zpět rukojmí.
„Nikdy se nevzdáme národních práv našeho lidu, dokud nebude dosaženo svobody, nezávislosti a práva na sebeurčení,“ uvedla teroristická skupina s odkazem na touhu po palestinské státnosti, již izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá a kterou Bílý dům do značné míry opustil.
I Netanjahu se musí vypořádat s politickými otázkami. Musí zvládnout reakci pravicových členů svého kabinetu v čele s ministrem financí Bezalelem Smotričem a ministrem národní bezpečnosti Itamarem Ben-Gvirem, kteří opakovaně pohrozili, že v případě uzavření příměří s Hamásem svrhnou vládu.
Trump tlačí na zisk nobelovky. Co udělá, pokud ji nedostane? bojí se Norové
Izraelský bezpečnostní kabinet musí rovněž schválit propuštění palestinských vězňů výměnou za rukojmí. Hamás v pátek uvedl, že dosud neobdržel konečný seznam vězňů, jež Izrael plánuje propustit.
Podle BBC je páteční oznámení velkým diplomatickým vítězství pro někoho, „kdo chce být vnímán jako muž, který ukončil válku – a zároveň za to být odměněn“. Americká média v předchozích dnech uvedla, že Trumpa k rychlému postupu na Blízkém východě motivuje i touha po Nobelově ceně míru, o jejímž laureátovi se rozhodne už tento pátek.
Trumpův mírový plán pro Gazu
„1. Jakmile budou všichni rukojmí propuštěni, Izrael propustí 250 vězňů odsouzených k doživotnímu vězení a 1 700 obyvatel Gazy, kteří byli zadrženi po 7. říjnu 2023, včetně všech žen a dětí zadržených v této souvislosti. Za každého izraelského rukojmího, jehož ostatky budou vydány, Izrael vydá ostatky 15 zemřelých obyvatel Gazy.
2. Jakmile budou všichni rukojmí vráceni, členové Hamásu, kteří se zaváží k mírovému soužití a odzbrojení, budou amnestováni. Členům Hamásu, kteří chtějí opustit Gazu, bude poskytnut bezpečný průchod do přijímajících zemí.
3. Po přijetí této dohody bude do Pásma Gazy okamžitě zaslána plná pomoc. Minimální množství pomoci bude odpovídat tomu, co bylo uvedeno v dohodě o humanitární pomoci ze dne 19. ledna 2025, včetně obnovy infrastruktury (voda, elektřina, kanalizace), obnovy nemocnic a pekáren a dovozu potřebného vybavení k odklízení trosek a zprůchodnění silnic.
4. Distribuce a pomoc v pásmu Gazy budou probíhat bez zásahů obou stran prostřednictvím Organizace spojených národů a jejích agentur, Červeného půlměsíce a dalších mezinárodních institucí, které nejsou žádným způsobem spojeny s žádnou ze stran. Otevření hraničního přechodu Rafah v obou směrech bude podléhat stejnému mechanismu, jaký byl zaveden na základě dohody ze dne 19. ledna 2025.
5. Gaza bude spravována v rámci dočasné přechodné vlády technokratického, apolitického palestinského výboru, který bude odpovědný za každodenní chod veřejných služeb a municipalit pro obyvatele Gazy. Tento výbor bude složen z kvalifikovaných Palestinců a mezinárodních odborníků a bude podléhat dohledu a kontrole nového mezinárodního přechodného orgánu, „Rady míru“, v jejímž čele bude stát prezident Donald J. Trump a další členové a hlavy států, kteří budou oznámeni, včetně bývalého premiéra Tonyho Blaira. Tento orgán stanoví rámec a bude spravovat financování obnovy Gazy do doby, než palestinská samospráva dokončí svůj reformní program, jak je nastíněno v různých návrzích, včetně mírového plánu prezidenta Trumpa z roku 2020 a saúdsko-francouzského návrhu, a bude schopna bezpečně a účinně převzít zpět kontrolu nad Gazou. Tento orgán bude vyžadovat dodržování nejlepších mezinárodních standardů s cílem vytvořit moderní a efektivní správu, která bude sloužit obyvatelům Gazy a bude přispívat k přilákání investic.
6. Trumpův plán hospodářského rozvoje zaměřený na obnovu a oživení Gazy bude vytvořen za účasti panelu odborníků, kteří pomohli vytvořit některé z prosperujících moderních zázračných měst na Blízkém východě. Mnoho promyšlených investičních návrhů a zajímavých rozvojových nápadů bylo vypracováno mezinárodními skupinami s dobrými úmysly a bude zváženo za účelem syntézy bezpečnostních a správních rámců, které přilákají a usnadní tyto investice, které vytvoří pracovní místa, příležitosti a naději pro budoucnost Gazy.
7. Bude zřízena zvláštní ekonomická zóna s preferenčními celními sazbami a přístupovými sazbami, které budou sjednány s účastnickými zeměmi.
8. Nikdo nebude nucen opustit Gazu a ti, kteří si to přejí, budou mít možnost tak učinit a také se vrátit. Budeme lidi povzbuzovat, aby zůstali, a nabídneme jim příležitost vybudovat lepší Gazu.
9. Hamás a další frakce souhlasí, že nebudou mít žádnou roli ve správě Gazy, ať už přímo, nepřímo nebo v jakékoli jiné formě. Veškerá vojenská, teroristická a útočná infrastruktura, včetně tunelů a zařízení na výrobu zbraní, bude zničena a nebude znovu vybudována. Pod dohledem nezávislých pozorovatelů proběhne proces demilitarizace Gazy, který bude zahrnovat trvalé vyřazení zbraní z používání prostřednictvím dohodnutého procesu vyřazení z provozu a bude podporován mezinárodně financovaným programem zpětného odkupu a reintegrace, který bude ověřován nezávislými pozorovateli. Nová Gaza se plně zaváže k budování prosperující ekonomiky a mírovému soužití se svými sousedy.
10. Regionální partneři poskytnou záruku, že Hamás a frakce budou plnit své závazky a že nová Gaza nebude představovat žádnou hrozbu pro své sousedy ani pro své obyvatele.
11. Spojené státy budou spolupracovat s arabskými a mezinárodními partnery na vytvoření dočasných mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které budou okamžitě nasazeny v Gaze. ISF budou cvičit a poskytovat podporu prověřeným palestinským policejním silám v Gaze a budou konzultovat s Jordánskem a Egyptem, které mají v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. Tyto síly budou dlouhodobým řešením vnitřní bezpečnosti. ISF budou spolupracovat s Izraelem a Egyptem na zajištění bezpečnosti pohraničních oblastí spolu s nově vycvičenými palestinskými policejními silami. Je zásadně důležité zabránit vstupu munice do Gazy a usnadnit rychlý a bezpečný tok zboží pro obnovu a oživení Gazy. Strany se dohodnou na mechanismu pro řešení konfliktů.
12. Izrael nebude okupovat ani anektovat Gazu. Jakmile ISF zajistí kontrolu a stabilitu, izraelské obranné síly (IDF) se stáhnou na základě standardů, milníků a časových rámců souvisejících s demilitarizací, které budou dohodnuty mezi IDF, ISF, garanty a Spojenými státy, s cílem zajistit bezpečnost Gazy, která již nebude představovat hrozbu pro Izrael, Egypt ani jejich občany. V praxi IDF postupně předá území Gazy, které okupuje, ISF podle dohody, kterou uzavřou s přechodnou správou, až do úplného stažení z Gazy, s výjimkou bezpečnostního perimetru, který zůstane zachován, dokud nebude Gaza řádně zabezpečena před jakoukoli obnovenou teroristickou hrozbou.
13. V případě, že Hamás tento návrh odloží nebo odmítne, bude výše uvedené, včetně rozšířené humanitární pomoci, pokračovat v oblastech bez terorismu, které IDF předá ISF.
14. Bude zahájen mezikonfesní dialog založený na hodnotách tolerance a mírového soužití, jehož cílem bude změnit myšlení a narativy Palestinců a Izraelců zdůrazněním výhod, které může přinést mír.
15. Jakmile pokročí obnova Gazy a bude věrně proveden reformní program PA, mohou být konečně splněny podmínky pro věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti, které uznáváme jako aspiraci palestinského lidu.
16. Spojené státy naváží dialog mezi Izraelem a Palestinci s cílem dohodnout se na politickém horizontu pro mírové a prosperující soužití.“