Naděje na příměří. Hamás už netrvá na stažení Izraelců z Pásma Gazy

Hamás dlouhodobě trval na tom, že nepřistoupí na žádnou dohodu, která nebude požadovat trvalé ukončení války v Gaze a úplné stažení izraelských sil z pásma. Také zpravodajský web The Times of Israel ale teď s odvoláním na nejmenovaného arabského diplomata napsal, že obě strany nyní projevují větší flexibilitu, pokud jde o podmínky stažení izraelské armády z Gazy, zejména pak z Filadelfského koridoru podél hranice s Egyptem a takzvaného Necarimského koridoru, který štěpí pásmo na severní a jižní část.

Ministr Kac podle zprávy jeho úřadu ve středu svému americkému protějšku Lloydu Austinovi telefonicky řekl, že nyní existuje šance na dosažení nové dohody, která umožní návrat všech rukojmích včetně amerických občanů. Jeden ze západních diplomatů na Blízkém východě agentuře Reuters sdělil, že se rýsuje dohoda, která však zřejmě bude mít omezený rozsah a zahrnovat bude propuštění jen několika rukojmích a krátké přerušení bojů.

Podle zdrojů WSJ ale obě strany uvažují o 60denním příměří, během nějž by bylo propuštěno až 30 izraelských rukojmích, včetně občanů Spojených států. Izrael by výměnou propustil vězněné Palestince a umožnil vstup většího množství humanitární pomoci do Pásma Gazy.

Arabští zprostředkovatelé listu řekli, že Hamás předložil seznam rukojmích k případnému propuštění včetně amerických občanů, žen, starších osob a lidí se zdravotními problémy. Na seznamu je údajně uvedeno také pět mrtvých rukojmích. Je to poprvé od dosud jediného příměří z konce loňského listopadu, kdy Hamás předal seznam rukojmích, které je ochoten propustit, připomněl WSJ. Rukojmí by byli propuštěni krátce poté, co dohoda vstoupí v platnost, a Hamás by začal zjišťovat, kde se nacházejí zbývající rukojmí a v jakém jsou stavu.

Izraelští vyjednavači podle zprávy WSJ usilují o to, aby bylo v první fázi propuštěno více rukojmích, ale zároveň souhlasili s postupným stažením z Filadelfského koridoru. Izrael údajně prostředníkům v jednání řekl, že přemístí své jednotky v některých částech Gazy, ale odmítl návrh na úplné omezení vojenské přítomnosti v určitých oblastech včetně severní části pásma.

K opatrnému optimismu podle Reuters přispívá také současná cesta amerického poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana na Blízký východ. O situaci v Pásmu Gazy má dnes v Izraeli jednat s premiérem Benjaminem Netanjahuem, poté zamíří do Egypta a Kataru, které spolu se Spojenými státy zprostředkovávají jednání mezi Izraelem a Hamásem. S nejvyššími katarskými představiteli v Dauhá už ve středu jednal šéf tajné služby Mossad David Barnea, uvedl zdroj Reuters obeznámený s tímto jednáním.