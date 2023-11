Gaza má nový problém: období dešťů. Ztíží život v troskách, hrozí záplavy

V táboře OSN ve městě Chán Júnis na jihu Gazy déšť vyděsil vysídlené Palestince, kteří se probudili a zjistili, že mají všechno oblečení, které si venku večer předtím pověsili, zcela promočené.

„Bydlíme ve stanu. Nylonové plachty, stan a dřevo neodolají žádné povodni. „Lidé tu spí na podlaze, co budou dělat? Kam půjdou,“ řekla agentuře Reuters Fajeza Srourová, která se na místo přesunula poté, co izraelská armáda zahájila ofenzívu v reakci na řádění Hamásu v Izraeli ze 7. října.

Zima bývá v Pásmu Gazy vlhká a chladná a enklávu občas postihují záplavy. Jiný vysídlený Gazan, Karim Mreish, Reuters řekl, že lidé v přístřešku OSN se modlí, aby přestalo pršet. „Děti, ženy, staří lidé se modlí k Bohu, aby nepršelo. Pokud ano, bude to těžké a slova nedokážou popsat naše utrpení,“ uvedl.

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden uvedla, že v Gaze hrozí zvýšené riziko šíření nemocí, protože izraelské bombardování narušilo zdravotnický systém, omezilo přístup k čisté vodě a způsobilo shlukování lidí v krytech. V úterý vyjádřila znepokojení nad vyhlídkou, že déšť způsobí záplavy a zahltí již tak poškozená kanalizační zařízení.

„Již nyní máme ohniska průjmových onemocnění,“ řekla v Ženevě mluvčí WHO Margaret Harrisová. Podle ní bylo zaznamenáno více než 30 tisíc případů průjmů v období, kdy by WHO normálně očekávala dva tisíce případů.

„V Pásmu Gazy je poškozená infrastruktura, nedostatek čisté vody, lidé se tam tísní. To je další důvod, proč prosíme o okamžité příměří,“ dodala.

Ahmed Bajram, mluvčí Norské rady pro uprchlíky, uvedl, že začátek období dešťů by mohl znamenat „nejtěžší týden v Gaze od začátku eskalace“.

„Silné deště budou znamenat další ztížený pohyb pro lidi a záchranné týmy. Ztíží záchranu lidí uvízlých pod sutinami nebo pohřbívání mrtvých, to vše uprostřed neustálého bombardování a katastrofy způsobené nedostatkem pohonných hmot,“ uvedl Bajram.

I malý déšť může způsobit zaplavení ulic Gazy

Izrael po útoku Hamásu, při kterém zahynulo přes 1 200 lidí a asi 240 jich bylo zajato jako rukojmí, slíbil jeho zničení. Zdravotníci v Gaze ovládané Hamásem tvrdí, že od té doby bylo při izraelských úderech zemřelo 11 000 lidí.

Humanitární organizace podle Reuters nyní tváří v tvář ohromujícímu rozsahu potřeb 2,3 milionu obyvatel Gazy nebyly schopny plánovat problémy, které přinášejí déšť a záplavy. „Soustředíme se na uspokojování potřeb obyvatelstva tady a teď,“ uvedla ředitelka komunikace OSN Juliette Toumová.

„Sami jsme sotva schopni přežít z hodiny na hodinu, protože situace na místě je tak zoufalá,“ řekla s tím, že i malý déšť může způsobit zaplavení ulic Gazy, protože kanalizace není schopna absorbovat vodu.

Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) uvedl, že ani on nemohl plánovat více, než jsou každodenní potřeby Gazanů. „Situace je v důsledku nepřátelských akcí tak nestálá a komplikovaná, že jsme se zaměřili opravdu jen na humanitární důsledky, které se mění ze dne na den,“ řekl William Schomburg, vedoucí delegace MVČK v Gaze.

Déšť nicméně podle Reuters přinesl úlevu některým vysídleným Palestincům ve městě Deir Al-Balah v centrální části pásma Gazy, kteří v minulých týdnech neměli možnost pít čistou a čerstvou vodu. Někteří si před své stany postavili plastové kbelíky, aby mohli sbírat dešťovou vodu na pití.

„Už třicet dní pijeme slanou vodu. Nebyla žádná sladká voda. Tu jsem sbíral jen z dešťové vody,“ řekl agentuře Um Mohammad Shahin.