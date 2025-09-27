Izraelské útoky v Gaze zabily nejméně 57 lidí, včetně devíti z jedné rodiny

Izraelské útoky a střelba v palestinském Pásmu Gazy zabily nejméně 57 lidí, včetně devíti z jedné rodiny v uprchlickém táboře Nusajrát ve střední části pásma. S odvoláním na zdravotníky to v sobotu napsala agentura AP, která připomíná, že stoupá mezinárodní tlak na uzavření příměří, ale Izrael zatím zůstává neústupný a odhodlaný ve válce pokračovat.
Palestinci procházejí zničenými budovami po izraelské letecké a pozemní ofenzivě v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy. (8. dubna 2024) | foto: ČTK

Izraelské obrněné vozidlo v Pásmu Gazy. (28. srpna 2025)
Izraelský tank na izraelské straně hranice s Pásmem Gazy. (28. srpna 2025)
Pohřeb Palestinců zabitých při ranním izraelském leteckém útoku na dům. (29....
Pohřeb Palestinců zabitých při ranním izraelském leteckém útoku na dům. (29....
Útoky přišly jen hodiny poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu k Valnému shromáždění OSN řekl, že Izrael musí dotáhnout boj proti teroristickému hnutí Hamás do konce.

Izraelská armáda se zatím k útokům nevyjádřila.

Lékaři bez hranic zastavili činnost v Gaze kvůli intenzivním izraelským útokům

Podle AP, která upozorňuje i na kritickou situaci nemocnic v pásmu, si dalších nejméně 11 životů vyžádal ranní útok, který zničil dům ve městě Gaza, a pět pak zásah stanu pro vnitřně vysídlené v oblasti Chán Júnisu na jihu oblasti, v níž v extrémně těžkých podmínkách přežívají přes dva miliony Palestinců.

Od začátku války, kterou v říjnu 2023 vyvola útok Hamásu na Izrael se 1 200 mrtvými, už v Pásmu Gazy podle zdejších zdravotních úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život přes 65 tisíc lidí a dalších na 167 tisíc bylo zraněno. Agentury OSN tyto odhady považují za spolehlivé.

