Izraelské útoky v Gaze zabily nejméně 57 lidí, včetně devíti z jedné rodiny

Útoky přišly jen hodiny poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu k Valnému shromáždění OSN řekl, že Izrael musí dotáhnout boj proti teroristickému hnutí Hamás do konce.
Izraelská armáda se zatím k útokům nevyjádřila.
Lékaři bez hranic zastavili činnost v Gaze kvůli intenzivním izraelským útokům
Podle AP, která upozorňuje i na kritickou situaci nemocnic v pásmu, si dalších nejméně 11 životů vyžádal ranní útok, který zničil dům ve městě Gaza, a pět pak zásah stanu pro vnitřně vysídlené v oblasti Chán Júnisu na jihu oblasti, v níž v extrémně těžkých podmínkách přežívají přes dva miliony Palestinců.
Od začátku války, kterou v říjnu 2023 vyvola útok Hamásu na Izrael se 1 200 mrtvými, už v Pásmu Gazy podle zdejších zdravotních úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život přes 65 tisíc lidí a dalších na 167 tisíc bylo zraněno. Agentury OSN tyto odhady považují za spolehlivé.