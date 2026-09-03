Arménský předseda vlády Pašinjan o budoucnosti ruské 102. vojenské základny hovořil ve čtvrtek na tiskové konferenci v Jerevanu. Reagoval tak na své úterní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Oba politici se sešli při summitu Šanghajské organizace pro spolupráci.
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Arménská vláda podle Pašinjana otázku odchodu ruských vojáků při jednáních s Ruskem zatím neotevřela. „Za celé toto období jsme otázku ruské vojenské základny ani jednou nevznesli. Zároveň ale neplatí, že bychom přítomnost ruské 102. vojenské základny na území Arménie považovali za životně důležitou,“ sdělil Pašinjan.
Putin pak uvedl, že o působení ruských vojáků musí rozhodnout samotná Arménie. „Pokud se Arménie domnívá, že ruskou vojenskou základnu nepotřebuje, odejdeme klidně už zítra. Nikomu se nebudeme vnucovat,“ řekl.
Rusko je ale připravené v zemi zůstat, pokud si tamní obyvatelé jeho vojenskou přítomnost přejí a arménská vláda chce v dosavadní spolupráci s Moskvou pokračovat, dodal následně šéf Kremlu.
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Pašinjanova vláda se v posledních letech snaží prohloubit vztahy s Evropskou unií. Napětí mezi Arménií a Kremlem tak výrazně roste. Kromě toho chce Jerevan obnovit diplomatické vztahy s Tureckem a znovu otevřít společnou pozemní hranici. Stojí také o normalizaci vztahů s Ázerbájdžánem.
Český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s arménským prezidentem Vahagnem Chačaturjanem na Hradě ocenil snahu Arménie rozšiřovat ekonomické a bezpečnostní vztahy s dalšími zeměmi a snižovat závislost na Rusku.