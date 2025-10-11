Ministryně kultury Lina Mendoniová současně uvedla, že je to poprvé za asi 200 let, co je celý exteriér Parthenónu zcela bez lešen, píše agentura AP.
Právě na západní stranu chrámu je nejlepší výhled z ulice, takže změna je pro turisty nejvýraznější. Pro návštěvníky „je to, jako by viděli jinou, zcela odlišnou památku,“ řekla Mendoniová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Skai. Odstranění lešení bylo dokončeno koncem září.
Konzervační práce však musí pokračovat, a oddech tak bude pouze dočasný. Nové lešení bude postaveno podél západní strany Parthenónu přibližně za měsíc, ale bude lehčí a esteticky mnohem příznivější, dodala Mendoniová. Obnovené konzervační práce by měly trvat do začátku léta 2026. Poté bude Parthenón zcela zbaven i tohoto lešení.
Akropole, jejíž součástí je Parthenón, je nejoblíbenější turistickou atrakcí Řecka. Podle údajů statistického úřadu ji v roce 2024 navštívilo 4,5 milionu lidí. Mramorový chrám byl postaven v polovině pátého století před naším letopočtem na počest bohyně Athény, patronky města.